La CCL señaló que el empleador debe depositar la CTS en una cuenta bancaria o financiera a nombre del trabajador. (Foto: Andina)
La CCL señaló que el empleador debe depositar la CTS en una cuenta bancaria o financiera a nombre del trabajador. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que las empresas del régimen laboral general tienen plazo hasta el lunes 16 de noviembre para depositar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al período semestral mayo-octubre de 2026.

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