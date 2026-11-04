Las multas son aplicadas por Sunafil y se calculan considerando la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el 2026, equivalente a S/5,500 soles. Foto: Andina.
Las multas son aplicadas por Sunafil y se calculan considerando la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el 2026, equivalente a S/5,500 soles. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que las empresas del sector privado que incumplan total o parcialmente con el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuyo plazo vence el próximo 16 de noviembre, pueden recibir multas de hasta S/143,660.

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