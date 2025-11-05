A pocas semanas del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), fondo que protege al trabajador ante el desempleo o un cese laboral, surgen dudas sobre cómo calcular correctamente el monto, cuáles son las obligaciones de las empresas y en qué casos los trabajadores pueden disponer de ese dinero.

Ante estas interrogantes, Eric Castro, socio del Área Laboral del estudio Miranda & Amado, explicó que este beneficio, en el ámbito del sector privado, aplica a los trabajadores que estén en planilla y laboren al menos 4 horas diarias o 20 semanales, y también comprende a quienes pertenecen a pequeñas empresas (a razón de quince remuneraciones diarias por año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de noventa remuneraciones diaria).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

De igual forma, le corresponde a las trabajadoras del hogar que cumplan la jornada mínima establecida; y a los trabajadores agrarios, quienes pueden recibir el depósito de manera semestral o diaria, según su elección.

En el caso del sector público, el pago de la CTS corresponde a los servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 728. Sunafil recuerda que este beneficio se genera luego de haber laborado, como mínimo, un mes completo dentro del semestre respectivo. En cambio, quienes perciben una Remuneración Integral Anual (RIA) no acceden a este derecho.

¿Cómo se calcula el monto de la CTS?

Para calcular el monto que corresponde, el especialista de Miranda & Amado explicó que deben considerarse distintos componentes de la remuneración fija y variable del trabajador. En el caso de las remuneraciones fijas, se incluyen el sueldo básico y la asignación familiar (cuando aplica). En cuanto a las remuneraciones variables, se contemplan las horas extras, bonificaciones —que deben haberse percibido al menos tres veces durante el semestre para ser computadas, comisiones y una sexta parte de la última gratificación recibida en julio, excluyendo la bonificación extraordinaria.

“Si, por ejemplo, el sueldo base de un trabajador con hijos es de S/2,000, se le sumará S/113 de asignación familiar, más el promedio de variables (de haber, en este caso no es así) y lo correspondiente a la gratificación (S/352,16). El total (S/2.456.16.) será dividido entre 12 y multiplicado por los seis meses de trabajo, dando como resultado, en este caso, S/1.232.58”, detalló Castro.

Cabe destacar que, de tener menos de seis meses trabajando, el cálculo se realizará de forma proporcional a ese periodo. Y, si se laboró menos de un mes, no recibirías CTS, pero los días trabajados se sumarán al monto del siguiente período.

Multas por incumplimiento

En caso de incumplimiento, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) considera el no depósito o el depósito fuera de plazo de la CTS como una infracción grave.

Las sanciones varían según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados. Actualmente, las multas pueden ir desde S/2.407.50 hasta S/24.075 para pequeñas empresas, y entre S/8.399.50 y S/139,742 para medianas y grandes compañías. Además, la falta de entrega de la hoja de liquidación del depósito también es sancionable, con multas que también se calculan en base al tipo de empresa y número.