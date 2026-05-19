Con 12 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República del Perú, aprobó un dictamen que plantea declarar de interés nacional la creación de un seguro de desempleo, propuesta declarativa que podría cambiar el esquema de protección laboral. Aunque la propuesta no elimina de forma inmediata la CTS, sí abre un escenario de discusión sobre su continuidad.

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¿Qué dice el dictamen?

La iniciativa busca fortalecer la seguridad social, promover el trabajo decente y mejorar la empleabilidad. Para ello, se plantea que el diseño del sistema esté a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y EsSalud.

Cabe precisar que la propuesta no crea de manera inmediata el seguro de desempleo, sino que reconoce su importancia y plantea su desarrollo progresivo en el país. Tanto el MEF, MTPE y EsSalud tendrían la responsabilidad de coordinar acciones técnicas, evaluar la viabilidad del modelo y proponer una implementación progresiva.

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¿Se eliminaría la CTS con este seguro de desempleo?

Según indicó el MTPE, ambos mecanismos (la CTS y el seguro de desempleo) cumplen una función similar que es brindar respaldo económico en caso de pérdida de empleo. El ministerio señaló que su coexistencia podría no ser viable, por lo que existe la posibilidad de que, en caso se implemente este nuevo sistema, se evalúe eliminar o reemplazar la CTS.

De momento, la Comisión de Trabajo ha optado por declarar de interés la creación del seguro, sin comprometer recursos ni establecer plazos inmediatos. De esta manera, se busca abrir el debate técnico y político antes de tomar una decisión final.