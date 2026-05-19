Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se plantea que el diseño del sistema esté a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y EsSalud.
Se plantea que el diseño del sistema esté a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y EsSalud.
Por Redacción EC

Con 12 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República del Perú, aprobó un dictamen que plantea declarar de interés nacional la creación de un seguro de desempleo, propuesta declarativa que podría cambiar el esquema de protección laboral. Aunque la propuesta no elimina de forma inmediata la CTS, sí abre un escenario de discusión sobre su continuidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.