“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”

Es ingeniero de profesión, pero ha llegado a lugares increíbles con su deporte favorito: el running. En esta edición de Ping Pong, Alberto Cardenas, socio minero de Amrop, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.

1. ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Alrededor de las 6:00 a.m. Empiezo el día conversando con mi esposa; luego alimento a nuestros tres perros y preparo el café. Después salgo a correr: es mi espacio para pensar y ordenar ideas.

2. De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

En esta etapa, amigos cercanos me recomendaron From Strength to Strength, Designing Your Life y Die with Zero. Los recomiendo plenamente, sobre todo para quienes la pregunta “¿qué quiero hacer?” sigue siendo relevante.

3. ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mis zapatillas de running.

4. ¿Cine o teatro?

Teatro, por la emoción en vivo y su profunda humanidad.

5. ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp para conectar, Spotify para podcasts y buena música en el tráfico, y el calendario para ordenar la agenda.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Todas. Hay abundancia de opciones, pero sigue siendo escaso encontrar algo realmente bueno.

7. ¿El auto de sus sueños?

No soy fanático de los autos. Los veo más como una herramienta. El que uso a diario tiene 12 años.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Más que un lugar, valoro ciertas condiciones: buenos vinos, buena compañía para reírse y espacios abiertos para salir a correr.

9. ¿Qué deporte practica? (Desde cuándo o cómo lo descubrió)

Running. Empecé hace más de 25 años y se convirtió en una disciplina de vida. De joven subí de peso y, jugando fútbol, me rompí un ligamento de la rodilla. Tras la operación cuidé mejor mi alimentación y encontré en el running un deporte simple, practicable en cualquier lugar. Con el tiempo se volvió algo más serio y me permitió conocer muchos lugares y personas.

10. ¿Cocktail o trago favorito?

Pisco Sour y Negroni. Ambos los preparo en casa.

11. ¿Cuál es su restaurante favorito?

Mérito, Clon y Demo. Y también disfruto mucho ir a La Mar.

12. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Donde estén la familia y los amigos. Lima, sin duda. Y hoy, gracias a la tecnología, es posible estar conectado desde casi cualquier parte del mundo.

13. Descríbase en 3 palabras

Estratega, analítico y curioso.

14. ¿Tiene algún talento oculto?

Escuchar con atención, con discreción, y hablar solo cuando aporta valor.

15. Una frase que lo defina

Viene del running y las maratones —ya he corrido 45—: cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando.

16. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Aquellas en las que estoy vinculado profesionalmente como Director Independiente o socio. Aprendo mucho de mis socios y directores, y al mismo tiempo puedo generar impacto positivo en las personas, las empresas y su entorno.

17. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con muchos de los profesionales de Amrop a nivel regional y global; el talento y la experiencia que hay es enorme.

18. ¿Quién es el jefe que más te marcó?

El que confió en mí cuando aún no tenía todas las respuestas.

19. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

El padrino de bautizo de uno de mis hijos: “Beto, no basta con tomar una buena decisión; hay que trabajar para que sea buena”.

20. ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Quería ser ingeniero civil, como mi padre. Eso estudié, y gracias a amigos que siguieron ingeniería de minas conseguí mi primer trabajo: empecé como supervisor de obras civiles en una mina subterránea del centro del país.

21. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Entre las decisiones que tomé y me equivoqué, y las que no tomé, cambiaría las segundas.

22. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

No es una sola pregunta, pero nunca faltan estas:

¿A quién le agradeces lo que has logrado hasta hoy?

¿Cuáles fueron tus principales errores y qué aprendiste?

Si reviso tu agenda, ¿a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo?

23. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia, mis amigos y haber contribuido al crecimiento de otras personas.

24. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Las buenas noticias que ocurren en el Perú. Necesitamos hablar mucho más de ellas y apoyarnos en nuestras fortalezas. Hablar bien del Perú también cuando estamos fuera del país.

25. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La capacidad de salir adelante incluso en contextos difíciles.

26. ¿Y su principal defecto?

Nos cuesta confiar más entre nosotros y trabajar verdaderamente unidos, sin dejar a nadie atrás. Con una visión compartida, no nos para nadie.