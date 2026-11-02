Culqi anunció el desarrollo de Culqi Connect, una infraestructura tecnológica multirriel que funcionará como una puerta de entrada a TAPP, la nueva infraestructura de pagos impulsada por el Banco Central de Reserva (BCR) y progresivamente, a otros sistemas de pago.

Con esta iniciativa, Culqi busca resolver la complejidad y el coste que representa para cada entidad desarrollar, mantener y gestionar conexiones independientes con las nuevas infraestructuras de pago. A través de Culqi Connect, las empresas podrán integrarse a una misma plataforma para acceder a diferentes vías de pago y enfocarse en desarrollar sus propios productos y servicios, en lugar de invertir tiempo y recursos en construir cada conexión tecnológica por separado.

“Estamos construyendo una infraestructura tecnológica que permitirá al ecosistema conectarse con TAPP y otros sistemas de pago de manera más simple, segura y eficiente. Ser parte del primer grupo que iniciará el proceso de certificación con el BCR para ello es un paso importante en nuestra preparación para esta nueva etapa de los pagos en el Perú”, señaló Spencer Friedman, CEO de Culqi.

Culqi Connect está dirigido principalmente a facilitadores y agregadores de pago que ya operan redes de comercios y que buscan ampliar sus capacidades de procesamiento. A través de esta infraestructura, podrán conectarse a TAPP sin tener que desarrollar por cuenta propia toda la integración tecnológica, y explorar nuevas soluciones como pagos inmediatos, QR y pagos recurrentes, entre otras. La propuesta también estará disponible para billeteras digitales, fintechs, cajas municipales, financieras y bancos que busquen incorporarse al nuevo sistema.

Como parte de esta apuesta, Yape será la primera entidad en integrarse a la carretera de procesamiento de Culqi, pensada para procesar grandes volúmenes de transacciones. “En los últimos años hemos crecido significativamente y también ha evolucionado nuestro rol en la industria. Pasamos de enfocarnos principalmente en la adquirencia a desarrollar también capacidades de infraestructura y procesamiento para distintos actores del ecosistema de pagos. Culqi Connect y nuestra apuesta por TAPP son parte de esa evolución”, explicó Friedman.