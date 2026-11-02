Como parte de esta apuesta, Yape será la primera entidad en integrarse a la carretera de procesamiento de Culqi, pensada para procesar grandes volúmenes de transacciones. Foto: EC.
Como parte de esta apuesta, Yape será la primera entidad en integrarse a la carretera de procesamiento de Culqi, pensada para procesar grandes volúmenes de transacciones. Foto: EC.
Por Redacción EC

Culqi anunció el desarrollo de Culqi Connect, una infraestructura tecnológica multirriel que funcionará como una puerta de entrada a TAPP, la nueva infraestructura de pagos impulsada por el Banco Central de Reserva (BCR) y progresivamente, a otros sistemas de pago.

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