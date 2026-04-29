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Resumen

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Por Maritza Saenz

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue un nuevo financiamiento a Petro-Perú para evitar, en este caso, que detenga las refinerías de Talara y Conchán, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, consideró que la medida solo afectará más al déficit.

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