Ante la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue un nuevo financiamiento a Petro-Perú para evitar, en este caso, que detenga las refinerías de Talara y Conchán, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, consideró que la medida solo afectará más al déficit.

“Cumplir con la regla fiscal de este año es imposible. Las reglas no las van a poder cumplir, menos con esta medida. Pero el 2027 tampoco. Y dicho eso, ni el 2028 ni 2029, o sea, ya no es un tema de cumplimiento. Se ha metido tanta presión fiscal al tubo que es imposible cumplir la trayectoria de todos los años”, refirió.

Para Segura, por más rescates que se haya dado a la petrolera, la empresa no ha logrado implementar medidas para mejorar sus cuentas. No solo eso, en varias ocasiones el Consejo Fiscal ha solicitado información a la estatal para conocer su situación real y no se la han entregado.

Asimismo, opinó sobre las propuestas de reperfilamiento de la deuda y consideró que podrían ser una salida, pero se tiene que analizar el impacto en la deuda soberana para evitar que se contamine el riesgo país.

“Una parte de la salida es cómo hacemos para alargar las presiones de deuda de la empresa, pero también viene acompañado de reducción de gastos internos, de ganancias de eficiencia y probablemente de apoyos en la transición hasta que pueda salir. Pero esto no se ha visto en los últimos años”, mencionó a título personal.