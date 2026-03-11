Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Cámara de Comercio de Lima explicó que hoy el perfil del consumidor digital es más amplio en términos etarios y geográficos, con creciente participación de regiones del país, especialmente en Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Foto: Andina/ Difusión.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que este año 2026 desarrollará dos ediciones de Cyber Days, que se realizarán en los meses de julio y noviembre, reafirmando su compromiso con el impulso del comercio electrónico y la economía digital en el país.

