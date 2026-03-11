La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que este año 2026 desarrollará dos ediciones de Cyber Days, que se realizarán en los meses de julio y noviembre, reafirmando su compromiso con el impulso del comercio electrónico y la economía digital en el país.

Para este año, las expectativas están centradas en reactivar y fortalecer la participación del mercado, promoviendo un mayor número de marcas participantes, el incremento en la oferta y diversidad de categorías, así como una mayor presencia de marcas regionales y pymes. Asimismo, la CCL busca continuar mejorando las experiencias digitales de compra y contribuir a la recuperación sostenida del crecimiento en ventas online.

“Cyber Days, que organiza la Cámara de Comercio de Lima, se mantiene como una plataforma reconocida que concentra tráfico, genera visibilidad y dinamiza el comercio electrónico, especialmente en fechas estratégicas del año”, destacó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail de la CCL.

Evolución del perfil del consumidor online

La Cámara de Comercio de Lima explicó que hoy el perfil del consumidor digital es más amplio en términos etarios y geográficos, con creciente participación de regiones del país, especialmente en Arequipa, Trujillo y Chiclayo.

El consumidor actual es más informado y comparativo: revisa reseñas, precios y tiempos de entrega antes de decidir. Existe un alto uso del canal móvil y una mayor exigencia en logística y experiencia postventa. Asimismo, se observó una mayor sensibilidad frente a promociones y campañas emblemáticas como Cyber Days.