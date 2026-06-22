Entre las marcas y empresas participantes destacan Hiraoka, Carsa, La Curacao, Dinners Club, Renzo Costa, entre otras. Foto: Freepick
Entre las marcas y empresas participantes destacan Hiraoka, Carsa, La Curacao, Dinners Club, Renzo Costa, entre otras. Foto: Freepick
Por Redacción EC

Faltan pocas semanas para la nueva edición de Cyber Days Perú 2026, una de las principales campañas de comercio electrónico del país impulsada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Para esta edición, que se realizará del 6 al 8 de julio, reunirá a más de 200 marcas, con una mayor participación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendimiento, las que ofrecerán descuentos y promociones.

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