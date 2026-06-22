Faltan pocas semanas para la nueva edición de Cyber Days Perú 2026, una de las principales campañas de comercio electrónico del país impulsada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Para esta edición, que se realizará del 6 al 8 de julio, reunirá a más de 200 marcas, con una mayor participación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendimiento, las que ofrecerán descuentos y promociones.

“Con una visión integral, la CCL presenta Cyber Days Perú, una plataforma que retoma su esencia original como una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo del comercio electrónico nacional”, manifestó Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.

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La campaña contará con la participación de grandes retailers, marketplaces, empresas de servicios, turismo, tecnología, educación, salud, banca, seguros y pymes de diversos sectores.

Ojeda destacó que la expectativa es superar la participación de campañas anteriores, proyectando que las ventas crecerían entre 15% y 20% respecto a la edición comparable anterior, impulsadas por una mayor confianza del consumidor, mejores condiciones de financiamiento, una oferta más amplia de productos y el uso cada vez más extendido de los medios de pago digitales.

Entre las principales novedades de esta edición destacan una propuesta más inclusiva para las pymes, el fortalecimiento de experiencias omnicanal que integran canales físicos y digitales, así como un mayor énfasis en la confianza, la seguridad digital y la experiencia del cliente.

Categorías participantes

La campaña contará con ofertas en diversas categorías como:

Tecnología y audio: laptops, televisores y smartphones.

laptops, televisores y smartphones. Hogar y electrodomésticos: línea blanca, decoración y herramientas.

línea blanca, decoración y herramientas. Moda y belleza: ropa, calzado y productos de cuidado personal.

ropa, calzado y productos de cuidado personal. Viajes: pasajes aéreos y reservas de hoteles.

pasajes aéreos y reservas de hoteles. Educación: cursos, diplomados y maestrías online.

cursos, diplomados y maestrías online. Salud: chequeos preventivos, telemedicina y seguros.

chequeos preventivos, telemedicina y seguros. Automotriz: mantenimiento, repuestos y vehículos.

No obstante, se prevé que las categorías con mayor demanda durante la campaña serán tecnología, electrodomésticos, moda, viajes y hogar.

Marcas del Cyber Days Perú

Entre las marcas y empresas participantes en esta edición de Cyber Days Perú se encuentran reconocidas compañías de diversos sectores como Hiraoka, Carsa, Vainsa, La Curacao, Efe, Juntoz.com, Diners Club – Mall, PeruRail, Carestino, Sole, Sheraton, Club Med, Vega.pe, Renzo Costa, Latina, Mercado Libre, Mi tienda ISM y TaDa Delivery (Backus), entre otras.

Recomendaciones para una campaña exitosa

Finalmente, las CCL recomendó a las empresas interesadas en participar en estas campañas planificar anticipadamente sus estrategias, asegurar un adecuado nivel de inventario y optimizar la experiencia de compra, especialmente desde dispositivos móviles.

Asimismo, monitorear los indicadores en tiempo real, capacitar a los equipos de atención al cliente y contar con protocolos de respuesta rápida ante posibles incidencias. “Una adecuada preparación será determinante para aprovechar la demanda y lograr mejores resultados durante los Cybers Days”, anotó Rodolfo Ojeda.