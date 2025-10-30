Cyber Wow 2025, la última temporada de descuentos del año, se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre. Para esta tercera edición, Mercado Libre estima que las categorías belleza, deportes, herramientas y tecnología crecerán en promedio un 50%, destacando el interés por productos como cremas y bloqueadores faciales, zapatillas, laptops y smartphones.

Asimismo, para esta última edición, se anticipa una alta participación de los consumidores peruanos, en línea con el desempeño positivo de campañas anteriores. De acuerdo con IAB Perú, el CyberWow de julio 2025 registró un crecimiento superior al 200% en el volumen de ventas frente a las ediciones anteriores.

En esa misma línea, Mercado Libre reporta que durante estos eventos la plataforma experimenta un aumento de más del 140% en las transacciones en comparación con una semana regular. “El CyberWow se ha convertido en una fecha clave para los peruanos que buscan adelantar sus compras de fin de año con descuentos agresivos y entregas rápidas”, comentó Ines Hochstadter, gerente comercial de hardlines de Mercado Libre Perú.

Además, señaló que los métodos de pago digitales como Yape y las tarjetas con cuotas sin interés continúan ganando protagonismo, adaptándose a las distintas necesidades del comprador. Aunque los grandes descuentos siguen siendo el principal atractivo del evento, la planificación anticipada de las compras navideñas también impulsa este crecimiento.

Un estudio de Deloitte reveló que el 19% de los consumidores peruanos realiza la mayoría de sus compras de fin de año en la primera quincena de noviembre o antes, aprovechando las promociones de estas campañas.