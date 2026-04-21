Resumen

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El cambio más potente ocurre en las generaciones más jóvenes (Gen Z y Millennials), quienes han convertido a YouTube en su vitrina principal. Sus búsquedas no se limitan al precio; están orientadas a encontrar “unboxing”. Foto: GEC.
El cambio más potente ocurre en las generaciones más jóvenes (Gen Z y Millennials), quienes han convertido a YouTube en su vitrina principal. Sus búsquedas no se limitan al precio; están orientadas a encontrar “unboxing”. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Cyber WoW se ha consolidado como el termómetro del ecosistema digital en el Perú, un mercado que ya alcanza ventas por US$8.700 millones. De acuerdo con los datos de Google, el interés por el término “Cyber” aumentó un 13% el último año. No obstante, el 83% de los peruanos ya no busca solo “ofertas”, sino que utiliza el buscador para comparar marcas específicas.

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