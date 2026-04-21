El Cyber WoW se ha consolidado como el termómetro del ecosistema digital en el Perú, un mercado que ya alcanza ventas por US$8.700 millones. De acuerdo con los datos de Google, el interés por el término “Cyber” aumentó un 13% el último año. No obstante, el 83% de los peruanos ya no busca solo “ofertas”, sino que utiliza el buscador para comparar marcas específicas.

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El cambio más potente ocurre en las generaciones más jóvenes (Gen Z y Millennials), quienes han convertido a YouTube en su vitrina principal. Sus búsquedas no se limitan al precio; están orientadas a encontrar “unboxing”, comparativas y pruebas de rendimiento, construyendo una intención de compra basada en la confianza visual.

Segmentación por estilo de vida: ¿Quién lidera cada categoría?

De acuerdo con información de Google, el “Cyber” se vive de formas muy distintas según quién esté detrás de la pantalla:

La Generación Z (los pragmáticos visuales): son los más rápidos en adoptar tendencias y sorprenden por su nivel de awareness. Se concentran en Moda y Belleza , pero su proceso de decisión nace en YouTube, donde buscan validación real de sus pares. Para ellos, el delivery gratuito es el activador definitivo.

son los más rápidos en adoptar tendencias y sorprenden por su nivel de awareness. Se concentran en , pero su proceso de decisión nace en YouTube, donde buscan validación real de sus pares. Para ellos, el delivery gratuito es el activador definitivo. Millennials (Los planificadores): este grupo muestra una dualidad clara. Mientras los más jóvenes lideran la intención en Viajes y Turismo , los millennials que están formando familias se han volcado estratégicamente a las categorías de Bebés y Hogar , utilizando el evento para stockearse y optimizar el presupuesto.

este grupo muestra una dualidad clara. Mientras los más jóvenes lideran la intención en , los millennials que están formando familias se han volcado estratégicamente a las categorías de , utilizando el evento para stockearse y optimizar el presupuesto. Generación X (Los dueños de casa): su comportamiento es el más estable y orientado al bienestar familiar. Lideran las búsquedas en Hogar y Tecnología funcional , priorizando la flexibilidad de pagos mensuales y las cuotas sin intereses para renovar sus espacios .

su comportamiento es el más estable y orientado al bienestar familiar. Lideran las búsquedas en , priorizando la flexibilidad de pagos mensuales y las cuotas sin intereses para renovar sus espacios . Baby Boomers (Los exploradores digitales): rompiendo prejuicios, este segmento está sumamente activo en la categoría de Viajes, con un foco especial en destinos nacionales, donde buscan seguridad y procesos de compra sencillos.

El estratega financiero: Más allá del descuento

Las tendencias de búsqueda revelan que el peruano ya no es un comprador impulsivo. Términos como “cuotas sin intereses”, uso de puntos y promociones exclusivas en apps son hoy los disparadores más potentes. Además, el uso de herramientas de IA está ayudando a los usuarios a encontrar estas oportunidades y comparar beneficios financieros en tiempo récord.

Para las marcas locales, el reto es grande, especialmente ante el avance de plataformas transfronterizas que ya representan el 40% de las compras online. La clave está en la anticipación. Con un 45% de usuarios que ya tienen decidido comprar y un 25% de indecisos que entrarán “a mirar”, la batalla de este Cyber WoW se ganará en la etapa de investigación previa, donde Google y YouTube siguen siendo los aliados inseparables del consumidor peruano.