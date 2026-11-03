Mercado Libre Perú señala que tecnología y belleza se encuentran entre las categorías con mayor dinamismo dentro de su plataforma y proyecta que liderarán el crecimiento durante la tercera edición del Cyber Wow que se desarrollará del 2 al 5 de noviembre.

Durante estas campañas, los consumidores suelen aprovechar los descuentos para renovar dispositivos de uso cotidiano, anticipar compras de mayor valor y adquirir productos vinculados con su bienestar.

“El Cyber Wow refleja cómo han evolucionado las prioridades de compra de los peruanos. Hoy, la tecnología forma parte de las actividades cotidianas, mientras que la belleza y el cuidado personal ocupan un lugar cada vez más relevante en sus rutinas. Por ello, para esta edición proyectamos un mayor dinamismo multicategoría, impulsado por consumidores que buscan variedad, ofertas atractivas y una experiencia de compra confiable”, señaló Inés Hochstadter, gerente comercial de Mercado Libre Perú.

¿Qué buscan los peruanos en tecnología y belleza?

Mercado Libre compartió los productos que concentran el interés de los consumidores peruanos en dos de las categorías con mayor proyección en su plataforma:

Los más buscados en tecnología

Celulares: Motorola, Samsung y Apple concentran la atención de los consumidores por sus propuestas vinculadas con el rendimiento, la cámara, la duración de la batería y la conectividad.

Laptops: Lenovo, HP, ASUS, Acer y Apple destacan por contar con alternativas que combinan distintas capacidades de almacenamiento, rendimiento, portabilidad y duración de batería, características valoradas para el estudio, el trabajo híbrido y las actividades cotidianas.

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Televisores: Samsung, LG, TCL, Hisense y Xiaomi sobresalen por su oferta de modelos con diferentes tamaños, calidad de imagen, conectividad y funciones inteligentes. Durante estas campañas, los consumidores aprovechan los descuentos para renovar los equipos de entretenimiento del hogar y acceder a alternativas con mayor integración a plataformas de contenido.

Audífonos: JBL, Sony, Samsung, Apple y Xiaomi se encuentran entre las marcas más buscadas por ofrecer modelos inalámbricos con cancelación de ruido, mayor autonomía de batería y formatos adaptados a distintos usos. Estos atributos son valorados por quienes buscan una mejor experiencia de audio durante el trabajo, el estudio, la actividad física y el entretenimiento.

Lo más buscado en belleza

Cuidado de la piel: CeraVe, La Roche-Posay, Eucerin, Garnier, Bioderma e ISDIN forman parte de la oferta disponible con limpiadores, sérums, hidratantes y protectores solares para distintos tipos de piel. El interés se concentra en productos que permiten armar rutinas completas de limpieza, hidratación y protección, además de atender necesidades específicas como sensibilidad, sequedad, control de imperfecciones o exposición diaria al sol. Para elegir, los consumidores consideran cada vez más los ingredientes, la textura y los beneficios de cada fórmula.

Cuidado del Cabello: L’Oréal Paris, a través de su línea Elvive, Redken y L’Oréal Professionnel ofrecen una amplia variedad de productos para el cuidado capilar, incluyendo tratamientos para el cabello, Shampoos y acondicionadores.

Maquillaje: Maybelline, L’Oréal Paris y Ésika reúnen opciones para el rostro, los ojos y los labios, desde bases, correctores y polvos hasta máscaras de pestañas, delineadores y labiales. La amplitud de tonos, acabados y formatos permite encontrar alternativas para el uso cotidiano, ocasiones especiales y distintos estilos personales. Además del color, los consumidores valoran atributos como la duración, la cobertura, la facilidad de aplicación y la posibilidad de combinar varios productos dentro de una misma rutina.