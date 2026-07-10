La nueva edición del Cyber Wow se llevará a cabo del 13 al 16 de julio. Foto: GEC.
La nueva edición del Cyber Wow se llevará a cabo del 13 al 16 de julio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En el marco de la nueva edición del Cyber Wow, que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio, el canal digital ya consolida su presencia alcanzando al 41% de los hogares a nivel nacional.

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