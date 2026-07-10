En el marco de la nueva edición del Cyber Wow, que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio, el canal digital ya consolida su presencia alcanzando al 41% de los hogares a nivel nacional.

De hecho el último reporte de Worldpanel by Numerator, señaló que la penetración del e-commerce registró un crecimiento del 56% en el interior de las provincias durante los últimos dos años, transformando el mapa de consumo nacional.

En este contexto, la propuesta de valor logística ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en el principal factor de conversión. Insights recientes de Google Perú revelan que el 44% de los compradores locales está listo y dispuesto a elegir una nueva marca si esta le garantiza envío gratis o una entrega más rápida desde el buscador.

De acuerdo con datos de Google, el interés de búsqueda en la última edición del Cyber Wow creció 35%. Sin embargo, el peruano ya no espera al día central para navegar. Términos informativos como “cyber wow cuando es” o “hasta cuando es” se activan semanas antes, debido a que 6 de cada 10 usuarios ahora deciden hasta 14 días previos al evento a investigar y comprar opciones en internet. Lo que representa que el fin de la compra por impulso es casi un hecho.

Según los Insights de Google, el 54% de los peruanos se encuentra indeciso o no tiene la campaña mapeada en su radar inmediato. Ante esta falta de definición, el consumidor recurre a Google y YouTube como sus destinos número uno para buscar ideas e inspiración, superando por 14 puntos a los sitios web directos de las tiendas y por 15 puntos a las redes sociales tradicionales. De hecho, el 79% de los usuarios peruanos declara utilizar los videos de YouTube para informarse a fondo antes de tomar cualquier decisión de compra.

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Generación Z: los buscadores de confianza

Sus intenciones navegan en un balance entre la necesidad y el estilo de vida, orientándose con fuerza hacia Moda/Zapatillas y Deco/Hogar. Al ser nativos digitales, son el grupo que más peso le otorga a la reputación digital, donde el 26% exige explícitamente confianza y seguridad en el sitio web para concretar una transacción.

Millennials: los cazadores de momentum

Centran su atención en la adquisición de tecnología, renovación de dispositivos y categorías de consumo cotidiano como supermercados. Este segmento representa la proyección de gasto promedio más elevada de toda la temporada, liderando el volumen de transacciones en retail técnico.

Mayores de 45 años y boomers, los financistas tradicionales

Mantienen un interés claro en productos tradicionales para el hogar, liderados por la renovación de pantallas de TV. Su principal activador de compra no es la oferta líquida, sino las facilidades financieras, donde un 20% prioriza de forma indispensable la disponibilidad de pagos mensuales y las cuotas sin intereses.