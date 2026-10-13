icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.
Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.
/ Diastole y Sistole, George Moren
Por Maritza Saenz

Este año, las expectativas de un gobierno con mayor estabilidad política han reducido la incertidumbre y generado tranquilidad en los inversionistas, mencionó Daniel Velandia, jefe de Estudios Económicos de Credicorp Capital a Día1. Durante esta entrevista, en el marco del Investor Capital realizado en Colombia, el especialista detalló que minería, infraestructura, vivienda y energía, serán los pilares para la recuperación de nuestra economía, luego del fenómeno de El Niño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista