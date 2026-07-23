IPAE Acción Empresarial reconoció a Danper con el Premio IPAE a la Empresa del Año 2025 en la categoría Promoción de la Salud Universal, en reconocimiento a la Red de Centros de Salud que la compañía ha desarrollado como modelo empresarial de atención preventiva y recuperativa.

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La iniciativa busca cerrar brechas estructurales de acceso médico en las zonas rurales y urbanas vulnerables donde opera la agroindustrial, brindando atención gratuita y de alta calidad a sus colaboradores, sus familias y las comunidades vecinas.

“El trabajo que desplegamos desde 1994, invirtiendo en la salud de las personas de nuestro ecosistema, se constituye en una verdadera inversión de impacto. Al contar con trabajadores saludables, contribuimos a mejorar su calidad de vida y la de sus familias y, al mismo tiempo, fortalecemos la productividad y competitividad de nuestra empresa, generando retornos que transforman. En Danper estamos convencidos de que la sostenibilidad no compite con la rentabilidad; la complementa y la preserva en el largo plazo”, comentó Rosario Bazán, Fundadora y Presidenta del Directorio de Danper.

En la actualidad, Danper dispone de un Departamento de Salud conformado por profesionales de más de nueve especialidades médicas, que atienden a más de 14.000 trabajadores y a sus núcleos familiares. El modelo de gestión privada ha logrado suplir, con eficiencia las 24 horas del día, la limitada presencia estatal en zonas rurales, alcanzando una tasa de resolución del 99%: de cada 100 casos atendidos, 99 se resuelven sin necesidad de derivación a establecimientos del MINSA o EsSalud.

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Por su parte, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, subrayó que las organizaciones premiadas encarnan valores como la innovación, la responsabilidad social, la integridad y el compromiso con el desarrollo descentralizado del país.

“Danper ha demostrado que la gestión privada, cuando se ejerce con visión y compromiso, puede convertirse en un puente allí donde las brechas estructurales parecen infranqueables. En las zonas rurales donde opera, esta empresa no solo genera empleo, genera salud, genera dignidad, genera oportunidades para miles de familias peruanas que, gracias a esta iniciativa, tienen acceso a un servicio médico de calidad que muchas veces está lejos de su alcance”, afirmó.