En la actualidad, Danper dispone de un Departamento de Salud conformado por profesionales de más de nueve especialidades médicas, que atienden a más de 14.000 trabajadores y a sus núcleos familiares. Fotos: GEC.
En la actualidad, Danper dispone de un Departamento de Salud conformado por profesionales de más de nueve especialidades médicas, que atienden a más de 14.000 trabajadores y a sus núcleos familiares. Fotos: GEC.
Por Redacción EC

IPAE Acción Empresarial reconoció a Danper con el Premio IPAE a la Empresa del Año 2025 en la categoría Promoción de la Salud Universal, en reconocimiento a la Red de Centros de Salud que la compañía ha desarrollado como modelo empresarial de atención preventiva y recuperativa.

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