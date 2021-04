Conforme a los criterios de Saber más

Con motivo de la entrega de bonos que realiza el Ejecutivo en el marco de la pandemia, prolifera en las redes sociales enlaces de autores no identificados que ofrecen servicios no permitidos; lo que representa una potencial e ilegal práctica de estafa. No se deje sorprender.

Esta vez, circula un enlace web falso que utiliza el nombre y la iconografía de este Diario para “informar sobre la entrega de bonos del Gobierno de forma segura”, para lo cual solicita los datos personales de los usuarios. Además, este enlace asegura que El Comercio gestionará la entrega de dicha ayuda económica en menos de 24 horas a través de la banca celular; lo cual es falso.

El enlace está alojado en Blogspot.com, una plataforma gratuita de blogs que no tiene vinculación alguna con El Comercio. Este diario no tiene blogs alojados en dicha plataforma y tampoco está vinculado de manera alguna a la gestión del Bono 600.

Resulta necesario recordar que el Estado ha brindado mecanismos oficiales para que cada ciudadano conozca si recibió o no el apoyo económico que se brinda en el marco de la emergencia. Este es el enlace web https://bono600.gob.pe que está disponible desde el pasado lunes 15 de febrero para que los ciudadanos puedan revisar si acceden al “Bono 600 soles”.

Para efectuar la verificación, las personas deben ingresar su número de DNI en este portal, la fecha de emisión de dicho documento y aceptar la política de privacidad de la plataforma. Después de ingresar estos datos, la Plataforma de Consulta del Bono 600 mostrará si usted o algún miembro de su hogar es beneficiario y también precisará la fecha en que podrá cobrarse el subsidio.

Cabe mencionar que sí es cierto que dicho bono puede ser recibido a través de la banca digital. Sin embargo, la afiliación a este mecanismo de ninguna manera se gestiona a través de El Comercio. Conoce aquí cuáles y cómo funcionan todos los mecanismos para recibir el bono.