David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, señaló que se debe revisar tanto el aporte de los trabajadores independientes y el retiro del 95,5% en la nueva reforma de pensiones.

“Para darle viabilidad política al tema, yo pondría en revisión el retiro del 95,5% y el tema de los trabajadores independientes porque hay un gran riesgo de perder todos los aspectos positivos que tiene esta ley. Insisto en que no se debería eliminar la norma”, subrayó.

“Para discutir el tema de contar con el 95,5%, es decir, prácticamente con todo el fondo acumulado, se requiere dos perspectivas. Una es lo que significa el sistema de pensiones, que en teoría con el fondo acumulado uno debe tener una mensualidad a partir de los 65 años hasta que fallezcas y la otra es qué pensión obtengo”, agregó.

En ese sentido, el exministro explicó que es importante tomar en cuenta qué pensión es la que se obtiene. “Ahí está la discusión. Si se va por una perspectiva más de liquidez (dar los fondos) se está trasladando todo el riesgo de gestionar los recursos a la población. ¿Es bueno o malo? Requiere una discusión y un debate”, precisó.

El exministro de Economía también recalcó que el problema no depende del sistema de pensiones, sino de cómo se han ido acumulando los salarios en la etapa activa del aportante. “Si se quiere subir la pensión mínima se requiere discutir de dónde va a venir el dinero. Pero, es lo que hay, no tiene nada que ver con el sistema porque es la pensión mínima que da tanto la ONP como la AFP”.

Agregó que antes de un posible retiro del 95,5% de los fondos se debe considerar la liquidez y el hecho de que un sistema de pensiones, en teoría, tiene que dar mensualidades hasta jubilarse.

Respecto a la pensión mínima de S/600 apuntó a que si se quiere aumentar, se tiene que ver de dónde saldrá ese dinero. “La crítica no está en poner la pensión mínima en S/600 o en S/800, el dinero tiene que salir de algún lado. Ese es el punto que tenemos que entender, el tema no pasa en que eliminemos la pensión. Es correcto empezar por una pensión que se pueda financiar”.

En cuanto al aporte de los independientes en esta nueva reforma de pensiones, el exministro de Economía agregó que deben ahorrar previsionalmente como todos, pero se debe explicar.

“El tema de los aportantes independientes requiere explicación, incluso yo diría una modificación legislativa y que la ley funcione para el resto de cosas”, subrayó.