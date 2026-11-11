La publicidad peruana está demostrando que, detrás de una buena idea, puede haber mucho más que un comercial ingenioso. (Foto: Mario Zapata)
La publicidad peruana está demostrando que, detrás de una buena idea, puede haber mucho más que un comercial ingenioso. (Foto: Mario Zapata)
Por Fiorella Gil Mena

Una marca de cemento que busca convertirse en una ‘love brand’, una compañía que encuentra en los propios consumidores nuevas formas de utilizar sus productos; y una campaña que puede tardar dos años en salir al mercado porque necesita convencer a autoridades, superar obstáculos y sostener una idea en la que pocos creían al principio. La publicidad peruana está demostrando que, detrás de una buena idea, puede haber mucho más que un comercial ingenioso.