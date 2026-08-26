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Resumen

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Marcas que farmean aura (Composición EC)
Marcas que farmean aura (Composición EC)
Por Fiorella Gil Mena

Hay marcas que quieren vender hamburguesas. Otras, cerveza, pollo, gaseosas o empanadas. Y ahora hay algunas que, además, parecen tener una nueva meta: ganar puntos de aura. En las últimas semanas, “farmear aura” se convirtió en uno de los códigos virales que circulan entre los usuarios más jóvenes. La expresión mezcla el ‘farming’ de los videojuegos —la acción de acumular recursos, experiencia o puntos— con el “aura”, entendida en redes como la presencia, seguridad, estilo o carisma que proyecta una persona.

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