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Resumen

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El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes.
El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes.
Por Fiorella Gil Mena

Una gran empresa puede tener cientos o incluso miles de pequeños proveedores detrás de su operación. Sin embargo, la relación entre ambos suele limitarse a una transacción, una Mype entrega un producto o servicio y espera el pago acordado. “Compromiso Mype” parte de una premisa distinta, esa relación comercial también puede convertirse en una oportunidad para elevar la productividad, fortalecer la sostenibilidad de los pequeños negocios y, al mismo tiempo, hacer más sólida la cadena de suministro de las compañías más grandes.

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