Una gran empresa puede tener cientos o incluso miles de pequeños proveedores detrás de su operación. Sin embargo, la relación entre ambos suele limitarse a una transacción, una Mype entrega un producto o servicio y espera el pago acordado. “Compromiso Mype” parte de una premisa distinta, esa relación comercial también puede convertirse en una oportunidad para elevar la productividad, fortalecer la sostenibilidad de los pequeños negocios y, al mismo tiempo, hacer más sólida la cadena de suministro de las compañías más grandes.

La iniciativa, desarrollada por EsHoy en alianza con el Banco de Crédito del Perú (BCP), fue reconocida como ganadora de Creatividad Empresarial 2025, premio otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Su propuesta consiste en acompañar a empresas medianas y grandes para que transformen la manera en que se relacionan con sus proveedores Mype.

“Ese relacionamiento entre ambas tiene que mejorar, tiene potencial para que sea mucho mejor y entre ellas puedan generarse valor compartido”, explicó Ornella Paz Ruiz, jefa de Proyectos del frente Mype de EsHoy.

El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes.

La iniciativa nació luego de que EsHoy analizara en 2024, la relación de más de 50 empresas de su red con sus proveedores. Uno de los principales hallazgos fue que cuatro de cada cinco pequeños negocios abastecen a grandes cadenas de valor. Para la organización, esto evidencia que la vulnerabilidad de las Mype también puede convertirse en un riesgo para la continuidad de las operaciones de las empresas que las tienen como clientes.

“Una Mype peruana que tiene sostenibilidad financiera, un buen rango de productividad y desarrollo, claramente genera un efecto positivo en la gran empresa que es su cliente”, señala Paz.

Cinco principios para cambiar la relación con las Mype

A partir de este diagnóstico, Compromiso Mype desarrolló un marco de cinco principios de relacionamiento responsable que las empresas pueden adoptar para fortalecer a sus proveedores.

El primero es conocer a los proveedores, lo que implica ir más allá de contar con una base de datos y entender quiénes son, qué capacidades tienen y cuáles son sus principales necesidades.

El segundo busca facilitar el acceso a capital, principalmente mediante mejores condiciones y menores plazos de pago, así como a través de instrumentos financieros que respondan a las necesidades de las Mype.

El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes.

Este punto es especialmente relevante para pequeños negocios que dependen de su flujo de caja. Un pago a 90 o 120 días puede limitar su capacidad para comprar insumos, pagar a sus trabajadores o cumplir con sus propios proveedores. “Una Mype vive del día a día y transaccionar con una empresa que le paga a 90 o 120 días no es viable ni sostenible para una Mype”, sostiene Paz.

El tercer principio apunta a mejorar los procesos de las grandes y medianas empresas a partir de espacios de escucha con sus proveedores. Un ejemplo puede ser identificar dificultades para presentar facturas en plataformas digitales y resolverlas mediante capacitación o ajustes en los procedimientos.

El cuarto consiste en transferir capacidades, mediante capacitaciones y asistencia técnica en función de las brechas identificadas en las Mype proveedoras.

Finalmente, el quinto principio —transversal a los anteriores— busca promover prácticas éticas, mediante códigos de conducta para proveedores que incorporen compromisos sociales, económicos y ambientales.

La implementación no necesariamente supone aplicar los cinco principios de manera simultánea. La propuesta contempla que cada compañía pueda establecer una hoja de ruta de acuerdo con sus necesidades y capacidades.

El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes.

Del área de compras a un agente de cambio

Para EsHoy, uno de los efectos de la iniciativa ha sido cambiar la mirada sobre el área de compras dentro de las grandes compañías. Ya no se trataría únicamente de conseguir mejores condiciones para la empresa, sino también de utilizar esa relación para generar impacto en su cadena de proveedores.

Actualmente, más de 60 empresas están adheridas a la iniciativa. De ellas, 17 alcanzaron un nivel avanzado y fueron reconocidas en la primera edición del programa. Estas compañías tienen un potencial de impacto sobre alrededor de 19.000 Mypes.

Considerando a todas las empresas que forman parte de la comunidad de “Compromiso Mype”, el universo reportado supera las 31.000 Mypes proveedoras.

El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes.

¿Qué dicen las Mypes sobre los resultados?

El programa también ha medido la percepción de las Mypes proveedoras de las empresas reconocidas en su primera edición.

El 82% afirma que las empresas se interesan por conocerlas y segmentarlas, mientras que 91% reporta una mejora en su relación comercial.

El impacto también aparece en el manejo financiero. Nueve de cada diez Mypes señalan una mejora en su productividad asociada a la reducción de los tiempos de pago o al acceso a factoring.

La explicación está en el flujo de caja, recibir antes el dinero permite a los pequeños negocios pagar a sus propios proveedores, cumplir con obligaciones financieras, adquirir insumos o invertir en herramientas y maquinaria.

El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes. / ADRIAN PORTUGAL

Asimismo, 96% de las Mypes reporta una mejora en su vínculo comercial gracias a la implementación de canales formales de atención. Entre las empresas que recibieron capacitaciones, 95% señala mejoras en su gestión empresarial.

En tanto, 74% identifica una mayor profesionalización de su negocio asociada a la adopción de códigos de ética.

Para Paz, estos resultados muestran que medidas que pueden parecer operativas desde la perspectiva de una gran empresa —como reducir los plazos de pago o abrir un canal de atención— pueden tener efectos importantes en un pequeño negocio.

El objetivo al 2027

El siguiente objetivo de “Compromiso Mype” es ampliar la escala de la iniciativa. EsHoy espera llegar a 100 empresas hacia 2027, cuando se desarrolle la tercera edición del programa.

El acompañamiento contempla programas de entre cinco y seis meses, con capacitaciones virtuales, mesas de trabajo presenciales que reúnen a las áreas de compras, sostenibilidad y finanzas, además de asesorías individuales para las empresas participantes.

El programa ya reúne a más de 60 empresas y tiene un potencial de impacto sobre más de 31.000 Mypes. / ADRIAN PORTUGAL

Por ahora, EsHoy evita fijar una meta específica de Mype beneficiadas, debido a que el alcance dependerá del número y tipo de proveedores que tengan las compañías participantes. La estrategia apunta, inicialmente, a incorporar empresas de sectores donde exista un mayor nivel de encadenamiento con pequeños negocios. “Más empresas, más Mype impactadas positivamente”, resume Paz.

La iniciativa también busca ampliar su alcance mediante una eventual articulación público-privada. EsHoy ya firmó un convenio con el Ministerio de la Producción y mantiene como objetivo de mediano plazo profundizar ese trabajo conjunto.