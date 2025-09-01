¿Cómo la IA ayudó a reducir el 14% de accidentes de tránsito en Vía Evitamiento y Línea Amarilla?: Lima Expresa detalla qué más viene

La concesionaria de la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla ganó el premio Creatividad Empresarial 2024 en la categoría Innovación de Procesos gracias a su Sistema de Detección Automática de Incidentes Integrada con Inteligencia Artificial. Esta tecnología fue implementada en el 2023 y redujo el 14% de accidentes en el primer semestre de 2024 frente al mismo periodo del año previo. Raúl Díaz, gerente general de Lima Expresa, nos habla de la problemática que observaron antes de desarrollar este mecanismo.

—¿En qué consiste el Sistema de Detección Automática de Incidentes Integrada con Inteligencia Artificial?

Lima Expresa, subsidiaria de Vinci Highways y concesionaria de la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla, implementó el primer sistema de detección automática de incidentes integrado con Inteligencia Artificial (IA) y ‘big data’ en el Perú. Esta solución, integrada en nuestro Centro de Control de Operaciones, permite monitorear en tiempo real el tráfico en las dos vías que operamos y detectar el 95% de incidentes en menos de cinco minutos. El impacto es directo: tiempos de respuesta más rápidos, reducción de siniestros y una mejora significativa en la seguridad vial para miles de personas cada día.

—¿Qué tipo de tecnología utiliza?

El sistema recopila múltiples fuentes de datos: imágenes captadas por cámaras instaladas a lo largo de nuestras vías, aplicaciones de navegación, cámaras de conteo de tráfico y datos de aplicativos como Waze, Google Maps, Here y MapBox. Toda esta información se procesa con tecnologías de ‘machine vision’, ‘machine learning’, ‘data fusion’ e Inteligencia Artificial, lo que permite identificar incidentes en tiempo real y priorizar su atención.

—¿A qué necesidad responde el proyecto?

Nos enfrentamos a una creciente demanda de tránsito en una ciudad con infraestructura vial limitada. A ello se suma que, según Compare The Market, Perú ocupa el segundo lugar mundial con los peores hábitos de conducción. La innovación es clave para hacer realidad nuestro propósito: hacer de Lima una ciudad más conectada y sostenible.

En la búsqueda de soluciones para dar fluidez y seguridad a nuestros clientes, nos convertimos en el laboratorio de innovación de VINCI Highways en Latinoamérica. Es así como, en 2023, implementamos el sistema de detección automática de incidentes con Inteligencia Artificial; una solución que forma parte de una estrategia integral enfocada en la reducción de siniestralidad en nuestras vías.

—¿Cuáles son los resultados que ha tenido hasta el momento en cuanto a la reducción de incidentes de tránsito?

Desde su implementación, hemos logrado 14% menos siniestralidad grave en el primer semestre de 2024 frente al mismo periodo de 2023. Además, la reducción del tiempo promedio de detección de incidentes; pasados de 15 minutos a menos de 5 minutos para el 95% de los casos. También, la disminución de auxilios viales. En 2023 tuvimos 13.617 y en 2024 la cifra se redujo a 12.149. Y seguimos en esta tarea. Además, la información histórica que genera el sistema nos permite identificar puntos críticos y tomar medidas preventivas, lo que contribuye a una reducción sostenida de la siniestralidad.

—¿Cuáles son los riesgos más recurrentes que se detectan?

El sistema es capaz de aprender y reconocer los distintos eventos que ocurren en nuestras vías. Desde vehículos detenidos, presencia de peatones en la vía, objetos caídos, entre otros. Su identificación automática es vital para poder prevenir un posible siniestro.

—¿Qué casos pueden resaltar de la implementación del proyecto?

Uno de los casos más relevantes fue la detección inmediata de un vehículo detenido en plena hora punta por una falla mecánica en la Vía de Evitamiento. El sistema lo identificó en segundos y permitió que nuestro equipo de auxilio vial llegara en menos de 4 minutos, evitando una congestión mayor y un posible accidente en cadena.

Otro caso fue la detección de un peatón caminando en la Vía Expresa Línea Amarilla en horario nocturno; gracias a la alerta temprana, se activó un protocolo de seguridad que evitó un atropello.

—¿Cuál sería el panorama sin este sistema?

La detección de incidentes dependería únicamente de la vigilancia manual de operadores o de reportes de terceros, lo que incrementaría los tiempos de exposición al riesgo. Pasaríamos de detectar incidentes en menos de 5 minutos a 15 minutos o más, lo que multiplica las posibilidades de siniestros y reduce la eficiencia en el uso de nuestros recursos de monitoreo y auxilio vial, servicios que ofrecemos gratuitamente 24/7.

—¿Cuánto se invirtió en el proyecto? ¿Cómo ha sido el financiamiento?

La inversión inicial fue de US$ 250.000, que cubrió la implementación, configuración, calibración y licencias de uso del sistema hasta diciembre de 2024. El financiamiento se estructuró con un 67% de aporte de ProInnóvate, ganamos un concurso del Ministerio de Producción. Un 33% de inversión fue de Lima Expresa.

—¿Cuáles son las estrategias para hacer sostenible el proyecto?

La sostenibilidad del sistema se asegura con el aprendizaje continuo de la IA con datos locales y la capacitación de nuestros operadores. A esto se suma el mantenimiento preventivo de equipos y la optimización de recursos.

—¿El modelo ha sido observado en otro país? Si es así, ¿en dónde?

La plataforma de Lima Expresa es única, esperamos replicarla en otras concesiones donde está Vinci Highways. Nuestra plataforma utiliza una tecnología llamada Lanternn by Valerann, la cual ha sido implementada en países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos, principalmente en autopistas de alto tráfico. La adaptación de esta tecnología al contexto local fue un reto, pero hoy en día el sistema responde con mayor precisión y es una herramienta clave para nuestros operadores del Centro de Control de Operaciones.

—¿Hay planes de expansión en lo que resta del año?

Actualmente el sistema cubre los 25 km de la concesión (Vía de Evitamiento y Vía Expresa Línea Amarilla). La meta es seguir potenciando la Inteligencia Artificial para que aprenda de los patrones de tráfico locales y logre una precisión cada vez mayor. Sin embargo, existe la posibilidad de implementar esta solución en otras empresas del grupo al que pertenece Lima Expresa. O incluso, replicar la solución en otras concesionarias a nivel nacional.

—¿Qué significó ganar el premio Creatividad Empresarial en la categoría Innovación de Procesos?

Ganar el premio Creatividad Empresarial representa mucho más que un reconocimiento: es la confirmación de que la innovación puede transformar la manera en que nos movemos por la ciudad. Para Lima Expresa, este logro refleja el compromiso de todo nuestro equipo y de Vinci Highways por implementar tecnologías de vanguardia que hagan de Lima una ciudad más conectada, segura y sostenible. Este premio nos inspira a seguir apostando por soluciones como la que acabamos de culminar en el talud de Zarumilla, en donde a través de una tecnología pionera en Perú, estamos garantizando la seguridad del tránsito de nuestras dos vías y de los vecinos que viven al lado del río Rímac.