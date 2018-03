Seguirá a la espera. Este jueves las comisiones de Economía y Justicia del Congreso de la República decidieron pasar a cuarto intermedio el debate‪ del proyecto de ley (PL) 2408, que reemplazará al Decreto de Urgencia (D.U.) 003. Se tratará del sexto debate que se lleve a cabo por este PL. El congresista Salvador Heresi —presidente de la comisión de Justicia— precisó que no abordarán el dictamen hasta el próximo lunes.

Según el congresista, se coordinó con los despachos de los congresistas miembros de ambas comisiones y señalaron "que hay partes que todavía no estaría insertadas en el proyecto"; por tanto, se sugirió la postergación.

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo presentado por el Ejecutivo, dentro de los principales cambios que aborda este nuevo PL se contempla abarcar no solo a las empresas condenadas por casos de corrupción o que hayan confesado estos, sino también a las consorciadas o asociadas a las condenadas y, además, a las firmas investigadas por actos ilícitos.

Entre otros aspectos claves del dictamen, se crea la figura de colaboración eficaz para las personas jurídicas que hayan sido utilizadas para participar en actos ilícitos.

ACALORADO INTERCAMBIO

Luego de que Heresi anunciara el cuarto intermedio, el congresista oficialista Gilbert Violeta instó a que el día lunes las comisiones puedan tener el debate esperado para dar luz verde al PL. No obstante, el parlamentario de Fuerza Popular, Miguel Torres, pidió a su colega que no se adelante en pronosticar que la votación se daría "sí o sí" el lunes.

"No podemos analizar un proyecto tan relevante en menos de 24 horas. El lunes seguiremos debatiendo, pero no garantizamos por ningún motivo que vayamos a aprobar algo", señaló Torres.

A su turno, Violeta destacó que esta fue la quinta sesión conjunta de Justicia y Economía, y que desde entonces se han incorporado más de 64 modificatorias a diversos párrafos del dictamen.

"No puede ocurrir que se nos agote los 30 días [el 13 de marzo vence la prórroga del D.U. 003] y no tengamos ley que supla el D.U., porque eso si sería perjudicial para el país".

Sin embargo, la congresista Marisa Glave pidió tener paciencia ya que indicó que el predictamen con las modificaciones había sido recibido hacía tan solo unas horas y que, por ende, no había podido analizarlo con los especialistas técnicos.

"Por lo poco que hemos podido analizar en estos días, el proyecto sigue teniendo problemas graves como los conflictos de interés o el hecho que las empresas corruptas puedan seguir contratando con el Estado. Esto podría resolverse con un D.U., pero se le ha pedido al Legislativo la confianza para analizarlo como PL", afirmó Glave

En tanto, el congresista del oficialismo y presidente de la comisión de Economía Guido Lombardi, dijo no entender lo sustentado por la congresista Glave, pues no es posible emitir otro D.U. ya que en estos no se pueden incorporar figuras como colaboración eficaz y temas tributarios que contempla el PL2408.

"El proyecto ha recibido más de 64 aportes, los de congresista [Yohny] Lescano, [Alejandra] Aramayo, [Miguel] Torres, los de la bancada de Nuevo Perú; es decir, antes de iniciar la conversación hemos conversado con congresistas que nos hicieron llegar sus inquietudes. [Y lo hacemos] porque es nuestra voluntad que este dictamen se apruebe al ser una buena señal para la economía en el Perú y para la inversión en el extranjero", dijo.

De otro lado, el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, dijo que "Si [Gilbert Violeta] dice que se han hecho 64 modificaciones a norma que exhortaba ser aprobada en primera sesión, las modificaciones hablan de una norma imperfecta. Después de un D.U. [003] nefasto no tenemos la confianza del Gobierno. Además, ir hasta la quinta sesión nos permitió escuchar a los trabajadores".

El lunes a las 10:00 a.m. será la sexta sesión de debate.

