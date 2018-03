"Se debe priorizar pagar a proveedores antes que al Estado"

A ocho días del vencimiento de la prórroga del Decreto de Urgencia (D.U.) 003, la Asociación de Acreedores de Odebrecht solicitó al Congreso una serie de modificaciones al proyecto de ley 2408 que lo reemplazaría, ya que este aun no garantiza que Odebrecht cumpla con sus deudas.

Según el presidente de la Asociación, Hugo Alache, el artículo 4.6 artículo es más perjudicial para este grupo que lo que se indicaba en el decreto anterior. El D.U. 003 permitía que se entregue a modo de pago maquinaria sin autorización del Ministerio de Justicia hasta por US$50.000 mil [S/162,500], mientras que el nuevo proyecto limita el monto hasta S/41.500.

"El requerimiento nuestro es que deben ser 100 UIT, ya que no existe maquinaria de S/41,500", sostuvo Alache.

Además, sobre la propuesta que las empresas condenadas o que han confesado deberán dedicar el 50% de sus utilidades al Fideicomiso de Reparación Civil, Alache pidió que este porcentaje se reduzca al 30% y el resto debe ser para el pago de proveedores y trabajadores.

"La retención del 50% de cada venta no alcanzaría para el pago a proveedores. Se debe priorizar el pago a trabajadores y proveedores peruanos antes que la reparación civil", afirmó Alache, quien además agregó que Odebrecht está al tanto de esta situación y por ende habrían conflictos para que decida vender sus porcentajes de participación.

"Tengo entendido que Odebrecht, al no poder pagar a sus trabajadores si es que entrega el 50% de las ventas a la reparación civil, va a optar por no vender, ya que igual no a va a poder pagarnos", señaló el presidente de la Asociación.

SIN DIAGNÓSTICO

La crisis financiera generada por el D.U. 003 se ha manifestado en la quiebra de casi 180 empresas del total de 450 que componen la Asociación de Proveedores de Odebrecht. Según informó la entidad, a finales marzo de este año el 80% ya estarán quebradas.

Sin embargo, según Alache, "hasta el momento no se sabe cuál es el diagnóstico del problema generado por este decreto y se quiere sacar una norma nueva con más alcances con más aristas que las que tenía el anterior. Es decir avanzamos en el problema sin saber a que nos enfrentamos".

En este sentido, si es que no se van a realizar las modificaciones solicitadas por esta asociación, Alache señaló que lo mejor sería que el gobierno saque un decreto urgencia.

"La medida legal que se dé, debe dar un salvataje a las empresas constructoras peruanas para que puedan contratar tanto con públicos como privados, pues su reparación civil sería garantizada por el Estado, que les cobrará aunque sea en un largo plazo", concluyó.

