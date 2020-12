Conforme a los criterios de Saber más

Con el fin de que exista mayor competencia entre las entidades financieras y así disminuya la tasa de interés, Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sugirió que las cajas municipales deberían emitir tarjetas de crédito a sus clientes.

“Una de las medidas es que las cajas municipales, que muestran solvencia, liquidez y un manejo responsable del riesgo, tengan la posibilidad de ofrecer tarjetas de crédito, todo progresivamente y con mucha prudencia”, señaló Marthans.

Agregó que el sistema microfinanciero peruano es reconocido a nivel internacional por su apoyo crediticio “a los segmentos más vulnerables”.

“¿Cuánto está pagando una caja municipal por depósito? ¿Cuánto de acceso da a una microempresa frente a un banco? Hay varios beneficios que otorgan y así se baja el costo de crédito en el mercado”, apuntó.

LUZ VERDE

Para Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), al menos seis cajas municipales están preparadas con niveles de seguridad tecnológica para emitir tarjetas de crédito.

“Ya hubo intentos de las cajas Piura y Huancayo, pero la SBS seguro les dijo que aún no era oportuno. A la única entidad que aprobaron este año es a Caja Cusco y en el segundo semestre de 2021 ya podrán otorgar esas tarjetas a sus clientes”, refirió.

El también presidente de Caja Cusco detalló que trabajarán con una tarjeta de crédito microempresarial, para pymes, que en una primera etapa se piensa llegar a 10 mil clientes.

Señaló que esta medida es un pequeño avance para que también autoricen a las demás entidades con esta herramienta financiera a menores tasas de interés, que podría ser un promedio de 35% a 40%.

“Las cajas municipales deben dar tarjetas de crédito para generar competencia y reducir las tasas de interés. Esto ayudará a descentralizar los servicios financieros. En función al análisis de riesgo se podrá dar a tasas más bajas que los bancos. Si dan autorización a más cajas municipales se podría llegar a entregar medio millón de tarjetas de crédito”, indicó Ruiz Caro.

SBS SE OPONE

Hace unos meses, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el predictamen del proyecto de Ley No. 5771 que modifica la Ley No. 26702, Ley General del Sistema Financiero, para que las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) -sin necesidad de contar con la autorización previa de la SBS- puedan emitir tarjetas de crédito.

Sin embargo, la SBS se mostró en contra de esta posibilidad debido a que la emisión de tarjetas de crédito requiere de una inversión significativa en infraestructura tecnológica y digital para mitigar los riesgos de fraude. Estos son los puntos que plantearon:

La emisión de tarjetas de crédito expone a las CMAC y a sus clientes a riesgos operacionales como robo, clonación, uso indebido de información de las tarjetas, fraudes por suplantación de identidad, entre otros.

También las expone a pérdidas aprovechando la vulnerabilidad en sus sistemas, errores de parametrización, operaciones erradas de consumo por encima de la línea aprobada a sus clientes..

Igualmente las expone -remarca- a la ocurrencia de pérdidas asociadas a sanciones por no cumplir con requerimientos normativos exigidos como la atención de reclamos y el cumplimiento del reglamento de tarjetas de crédito y débito de la SBS.

Ante este panorama, Jorge Carrillo Acosta, docente de la Universidad del Pacífico, sostuvo que la SBS debe ser la encargada de dar la autorización porque tiene un buen control.

Sin embargo, el experto en finanzas precisó que ahora no es el mejor momento para emitir tarjetas de crédito por la pandemia, debido a que la mora está subiendo progresivamente.

Refirió que emitir una tarjeta le cuesta a una empresa financiera entre US$ 30 y US$ 40 y sería una pérdida si el cliente no lo usa. “Por eso existe la famosa membresía. No es un producto fácil de manejar”, dijo Carrillo.

