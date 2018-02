Luego que InRetail comprara Quicorp, las preocupaciones ante la posibilidad de dominio sobre el mercado de medicinas han llevado a que el Congreso sesione de manera extraordinaria de urgencia para debatir sobre el nuevo panorama en el mercado de medicinas.

No solo el Indecopi y la Defensoría del Pueblo, que apoyan tener un control previo de fusiones, se han pronunciado sobre el tema. También lo han hecho congresistas, quienes plantean otras opciones para propiciar la competencia en el sector farmacéutico.

En la óptica de algunos parlamentarios, se debe buscar incrementar la actividad empresarial del Estado. Así, por ejemplo, la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosa Bartra, opinó que es clave fortalecer al Ministerio de Salud (Minsa) y su red de farmacias, dándoles más stock de medicamentos y más alcance.

"Si eso se fortalece podemos tener una sana competencia a través del Estado y se puede equilibrar la competencia frente al dominio de Intercorp", sostuvo. Ello -agregó- debido a que, según un estudio preliminar elaborado por su despacho, InRetail concentraría el 56% del valor vendido de medicinas en el país.

En esa línea, el congresista Segundo Tapia, también de Fuerza Popular, consideró que el país debería tener un fondo único de compras cooperativas de medicamentos genéricos de calidad; con miras a facilitar el acceso a la población.

Además, criticó que los precios de las medicinas hayan subido en 6.000% a pesar de que el Congreso eliminó los aranceles a estos productos.

Otros parlamentarios tuvieron propuestas de otra índole. Para el oficialista Gilbert Violeta, se requiere crear una autoridad única de alimentos procesados y fármacos; en la cual se incluiría organismos de control como Senasa, Sanipes y Digemid.

El parlamentario se mostró en contra de la iniciativa planteada por la Defensoría para contar con un fondo y una bancada de precios para facilitar el acceso a la medicina.

"Entrar en una política reactiva y populista no nos hace bien. La banda (de precios) y el fondo (para subsidiar a un privado) no me parecen buena idea; la Defensoría tiene que luchar por el acceso a la medicina", afirmó.

