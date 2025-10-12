Martin Hidalgo
Martin Hidalgo
Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
Deficiencia presupuestal: Estas 5 regiones dejaron de gastar S/2.000 millones para obras en lo que va del periodo
Resumen de la noticia por IA
Deficiencia presupuestal: Estas 5 regiones dejaron de gastar S/2.000 millones para obras en lo que va del periodo

Deficiencia presupuestal: Estas 5 regiones dejaron de gastar S/2.000 millones para obras en lo que va del periodo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Año tras año, los gobernadores suelen reclamar por un mayor presupuesto para proyectos de inversión. Sin embargo, en el actual período ha surgido un patrón que va en contra de ese histórico reclamo, con gestiones regionales que reducen sus recursos para obras con el fin de destinarlos a gasto corriente o transferirlos a municipios. Desde el inicio de sus gestiones en el 2023, cinco gobernadores han dejado de gastar más de S/2.000 millones en obras.

TAGS