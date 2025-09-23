El reporte semanal de Scotiabank del 22 al 26 de septiembre, proyectó un déficit fiscal para el 2025 de 2,5% del PBI, ubicándose cerca de la meta oficial de 2,2% del PBI.

Esta decisión se sustenta en la sostenida trayectoria decreciente del déficit que ha pasado de 3,5% del PBI al cierre del 2024 a 2,4% en agosto, el incremento de la recaudación tributaria por encima de lo previsto (impulsada por el mayor dinamismo de la demanda interna, los altos precios de los metales e ingresos extraordinarios) y un menor ritmo de expansión del gasto público en los últimos meses, en especial la desaceleración de la inversión pública ejecutada por el gobierno peruano.

La proyección del déficit fiscal de Scotiabank asume que no se realizará una nueva capitalización de deuda de Petro-Perú como la registrada en septiembre del año pasado, ni tampoco se aprobarán nuevos créditos suplementarios, como el de agosto del 2025.

Además, considera los ingresos provenientes de nuevos tributos como el IGV a los servicios digitales, que generaría cerca de S/600 millones durante el 2025, el incremento de 0,3% a 1,0% de la tasa del ISC a juegos y apuestas deportivas a distancia en julio y los ingresos extraordinarios provenientes de la intensificación de las acciones de fiscalización y control llevadas a cabo por la Sunat, las mismas que ascendieron a S/7.882 millones entre enero y agosto, y que alcanzarían S/11.274 millones al cierre del 2025, según proyecciones de la entidad recaudadora.

Evolución de los Ingresos Tributarios

El informe también reveló que los ingresos tributarios ascendieron a S/120.275 millones entre enero y agosto, superior en 15,2% respecto de igual período del 2024, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Esta evolución positiva se sustentó en la mayor recaudación generada por los impuestos vinculados a la demanda interna -como el IGV e ISC, por los mayores ingresos reportados por Impuesto a la Renta, en especial de la minería, y de ingresos extraordinarios provenientes de cobros de deudas tributarias de años anteriores.

Los ingresos por Impuesto a la Renta (+19,1%) fueron impulsados por la mayor recaudación proveniente de los ingresos por Regularización de IR de empresas mineras gracias al aumento de las utilidades ante los altos precios de los minerales, en particular cobre y oro.

En menor medida, contribuyó los mayores pagos a cuenta de empresas de servicios financieros, transportes e industria de alimentos y bebidas. De otro lado, se registraron ingresos extraordinarios provenientes de pagos de una empresa de telecomunicaciones (mayo) y de un holding de servicios financieros (agosto) por deudas tributarias de años anteriores.

Los ingresos por Impuesto General a las Ventas (+8,7%) registraron una evolución positiva. El IGV interno (+8,1%) se vio beneficiado por el mayor dinamismo de la demanda interna -recientemente elevamos nuestra proyección de crecimiento de esta variable de 3,8% a 4,8% al cierre del 2025, lo que se vio reflejado en particular en los mayores pagos de tributos en los sectores comercio, servicios y construcción.

Adicionalmente, desde enero del 2025 se viene registrando la aplicación del IGV a los servicios digitales (streaming) con una recaudación de alrededor de S/ 50 millones mensuales. De otro lado, los mayores ingresos por IGV a las importaciones (+9,7%) fueron explicados por el aumento del volumen importado, viene creciendo a doble dígito en lo que va del año, parcialmente contrarrestado por la caída del tipo de cambio Sol/Dólar.

La recaudación por Impuesto Selectivo al Consumo-ISC (+9,1%) fue impulsada por los mayores ingresos de ISC a Combustibles (+11,0%) por el aumento de las ventas de combustibles tanto locales como importados y del ISC Otros (+7,9%) por la mayor recaudación de productos importados y de apuestas deportivas a distancia, cuya tasa pasó de 0,3% a 1,0% a partir de julio.

Evolución del Gasto Público

El gasto no financiero del gobierno general alcanzó S/147.445 millones entre enero y agosto, superior en 7,7% respecto a igual período del 2024. Esta evolución positiva se sustentó tanto en el aumento del gasto corriente como de la inversión pública.

El gasto corriente alcanzó S/108.937 millones, mayor en 6,7% respecto a enero-agosto del 2024, resultado impulsado por el incremento del gasto en remuneraciones (+6,3%), tras el aumento de sueldos a trabajadores de los diferentes regímenes laborales del sector público en enero del 2025, así como de los sectores Educación, Salud, Defensa e Interior.

Las mayores adquisiciones de bienes y servicios (+7,7%), destacando los mayores pagos a trabajadores contratados bajo los regímenes de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y locación de servicios en los tres niveles de gobierno. Además, se registró una mayor adquisición de suministros médicos y servicios de vigilancia, contrarrestado de forma parcial por los menores gastos en compra de combustibles.

También, por el aumento de las transferencias (+5,7%) sustentadas en los mayores recursos a programas sociales como Pensión 65, Cuna Más, Programa Nacional de Alimentación Escolar y Acceso y Permanencia de la Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad.

De otro lado, la inversión pública ascendió a un récord de S/32.600 millones, mayor en 7,3% respecto de enero-agosto del 2024, aunque ha mostrado una desaceleración en los últimos meses. Por tipo de gobierno, destacó la ejecución de los gobiernos locales (+11,0%), en particular en sectores como Transporte, Saneamiento, Salud y Orden Público. De otro lado, la mayor inversión de los gobiernos regionales (+7,3%) se concentró en Salud, Educación, Deporte y Saneamiento. Por último, la inversión del Gobierno Nacional creció (+4,0%).