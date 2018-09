Déficit fiscal anual se mantuvo en 2,1% del PBI a agosto

El déficit fiscal acumulado en 12 meses a agosto de este año representó el 2,1% del PBI, similar al registrado al mes anterior, mientras que los gastos no financieros del gobierno general disminuyeron de 20,2% a 20,1% del PBI, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

(Fuente: BCR) (Fuente: BCR)

En agosto, el sector público no financiero registró un déficit económico de S/2.769 millones, menor en S/520 millones al déficit del mismo mes de 2017, explicado por los mayores ingresos corrientes del gobierno general (8,5%), principalmente tributarios (7,8%) y no tributarios (10,5%); así como por la reducción de los gastos no financieros (1,9%).

Los ingresos tributarios continuaron registrando tasas de crecimiento positivas por once meses consecutivos, destacando los mayores ingresos por el Impuesto a la Renta e impuesto general a las ventas (IGV), indicó el ente emisor.

Por su parte, entre los ingresos no tributarios, sobresalieron las mayores contribuciones sociales, regalías y canon petrolero y gasífero. A ello se suma la reducción en la devolución de impuestos.

De otro lado, los menores gastos no financieros del gobierno general respondieron a una disminución en el rubro de gastos de capital, debido a que en agosto del año anterior se registró un importante adelanto para obras de infraestructura vial.