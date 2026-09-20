El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se mantuvo en 1% del PBI a agosto, nivel que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), brinda margen para responder ante escenarios adversos que puedan afectar a la economía, como los choques climáticos asociados al Fenómeno El Niño.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) , el resultado de agosto fue similar al del mes previo y se ubicó por debajo del 2,2% del PBI registrado al cierre de 2025.

El MEF señaló que este resultado se da en un contexto de crecimiento de los ingresos fiscales. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos corrientes del Gobierno General aumentaron 12,9% en términos reales, favorecidos por el dinamismo de la actividad económica y el incremento de los precios de las materias primas.

En particular, el precio del cobre aumentó 39,9% en el periodo, mientras que la recaudación tributaria del Gobierno Central creció 14,2% real.

Dentro de esta última, la recaudación por Impuesto a la Renta aumentó 14,6% real y la correspondiente al IGV avanzó 9,7% real.

Gasto corriente gana peso

Por el lado del gasto, el gasto no financiero del Gobierno General creció 4,3% real entre enero y agosto. Sin embargo, la evolución fue distinta entre sus componentes: mientras el gasto corriente aumentó 8,4% real, el gasto de capital cayó 7,4% real.

El MEF explicó el incremento del gasto corriente por compromisos salariales en los sectores de Educación, Salud y Militar Policial, además de los gastos relacionados con los procesos electorales.

De esta manera, el resultado fiscal favorable se produce en un escenario en el que los mayores ingresos han contribuido a contener el déficit, mientras el gasto corriente mantiene un mayor ritmo de crecimiento que el gasto de capital.

Margen para responder a El Niño

El MEF señaló que el país enfrenta actualmente algunos factores adversos, entre ellos la presencia del Fenómeno El Niño y los elevados precios internacionales de los combustibles, que pueden afectar tanto la actividad económica como el bienestar de la población.

Ante este escenario, el ministerio indicó que mantendrá un manejo fiscal prudente, priorizando la atención oportuna de las emergencias y otras actividades consideradas prioritarias.

Según la entidad, la capacidad para responder a estos eventos se sustenta en las fortalezas fiscales acumuladas durante las últimas décadas, que han permitido al país contar con espacio para aplicar medidas frente a choques negativos.

En esa línea, el Gobierno informó que viene ejecutando medidas focalizadas para proteger a los sectores más vulnerables y que evalúa intervenciones adicionales según la evolución de los riesgos, con énfasis en la prevención y mitigación de sus efectos.