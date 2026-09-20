Foto: MEF.
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Por Redacción EC

El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se mantuvo en 1% del PBI a agosto, nivel que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), brinda margen para responder ante escenarios adversos que puedan afectar a la economía, como los choques climáticos asociados al Fenómeno El Niño.

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