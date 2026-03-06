Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La mitad del volumen de GLP que deja de despachar Zeta Gas tras el cierre temporal podría ser cubierta por Solgas. (Imagen: Andina)
La mitad del volumen de GLP que deja de despachar Zeta Gas tras el cierre temporal podría ser cubierta por Solgas. (Imagen: Andina)
Por Maritza Saenz

La deflagración en el kilómetro 43 del ducto de Camisea generó una restricción severa en la producción de gas natural, un combustible compuesto principalmente por metano y menos contaminante por su composición química, pues genera menos dióxido de carbono.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: