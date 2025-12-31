La demanda por viviendas de playa en el sur de Lima mantiene una tendencia sólida de crecimiento hacia el verano 2026, impulsada por cambios en los estilos de vida, una oferta inmobiliaria renovada y un mayor interés por activos que combinen uso personal y rentabilidad, de acuerdo con Best Place to Live.

“La zona sur (Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra y Asia) sigue concentrando el mayor movimiento tanto en compra como en alquiler. Ya no hablamos solo de un destino estacional, sino de un estilo de vida que se utiliza gran parte del año”, señaló Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

En este contexto, San Bartolo y el Sur Chico destacan como una de las zonas con mayor dinamismo. Desde la experiencia de Grupo Santa María, la demanda por vivienda de playa en su zona de influencia mostró un crecimiento sostenido entre 2024 y 2025, impulsado por factores estructurales como mayor oferta de servicios, mejor conectividad y precios aún competitivos frente a otros balnearios del sur.

“San Bartolo se ha consolidado por su entorno urbano más completo, su cercanía a nuevos polos comerciales y gastronómicos del sur y una oferta inmobiliaria que ya se encuentra en etapas avanzadas de desarrollo, incluso frente al mar. Estos factores están influyendo directamente en la decisión de compra y explican que, hacia el verano 2026, la demanda en el proyecto Miramar pueda crecer por encima del 20%, tanto por parte de usuarios finales como de inversionistas”, explicó Tábata Hinojosa, Gerente de Ventas de Grupo Santa María.

Además de la mayor preferencia por departamentos frente al mar, en el sur de Lima también se observa un creciente interés por las casas de campo modernas que combinan entorno natural con acceso a la playa y conectividad, pensadas para un estilo de vida tranquilo y uso durante todo el año.

Estas viviendas, ubicadas cerca de la Panamericana Sur, se caracterizan por integrar diseño contemporáneo con espacios abiertos, áreas verdes privadas y, en muchos casos, acceso exclusivo a la playa, lo que responde a una demanda de familias que buscan un refugio fuera del centro urbano sin renunciar a servicios y comodidad.

Este formato de vivienda empieza a consolidarse como alternativa residencial atractiva tanto para uso personal como para inversión, particularmente entre quienes valoran el equilibrio entre naturaleza, calidad de vida y cercanía a Lima.

Claves para invertir en una casa o departamento de playa

Para Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live, estas son sus principales recomendaciones:

Ubicación estratégica: priorizar zonas consolidadas, con buena accesibilidad, comercios y servicios operativos. Estas áreas conservan mejor su valor en el tiempo.

priorizar zonas consolidadas, con buena accesibilidad, comercios y servicios operativos. Estas áreas conservan mejor su valor en el tiempo. Estado real de la propiedad: revisar estructura, instalaciones, ventilación y acabados. La humedad y el salitre incrementan el desgaste frente a una vivienda urbana.

revisar estructura, instalaciones, ventilación y acabados. La humedad y el salitre incrementan el desgaste frente a una vivienda urbana. Potencial de alquiler: evaluar capacidad de huéspedes, áreas comunes, seguridad y facilidad de acceso. Los condominios con club house, piscinas y servicios tienen mayor demanda.

evaluar capacidad de huéspedes, áreas comunes, seguridad y facilidad de acceso. Los condominios con club house, piscinas y servicios tienen mayor demanda. Costos ocultos: considerar mantenimiento, vigilancia, servicios, reparaciones y movilidad. No solo la cuota inicial o hipotecaria.

considerar mantenimiento, vigilancia, servicios, reparaciones y movilidad. No solo la cuota inicial o hipotecaria. Seguridad legal y reputación del desarrollador: verificar partida registral, reglamento interno y cargas. En proyectos nuevos, optar por desarrolladoras certificadas, como las evaluadas por Best Place to Live, reduce riesgos y mejora la experiencia postventa.

¿Qué buscan hoy los compradores de vivienda de playa?

Según Best Place to Live, el tipo de producto más demandado también ha cambiado. Actualmente, los compradores priorizan departamentos frente al mar de dos y tres dormitorios, que han desplazado a las casas de playa tradicionales por su mejor eficiencia de costos y menor mantenimiento.

“Vemos un comprador más maduro, entre 40 y 60 años, que busca el inmueble no solo como segunda vivienda, sino como residencia permanente o semipermanente, con un uso mixto que incluye alquiler temporal”, añadió Tábata Hinojosa.