El turrón vuelve a ocupar un lugar protagonista en las mesas de las familias peruanas en octubre. De acuerdo con datos de Rappi, los pedidos de este postre registraron un crecimiento de 800% durante el mes morado en comparación con los meses anteriores.

¿Cuáles fueron las marcas más solicitadas?

En el top 4 de marcas más solicitadas destacan: Tanta, Pastelería San Antonio, Alessandra Penny y La Casa del Alfajor, todas disponibles en la aplicación de delivery.

Para Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi Perú, el consumo de turrones durante octubre muestra cómo las tradiciones gastronómicas siguen liderando la pauta de hábitos de consumo de los peruanos.

“El consumo de turrones durante octubre refleja cómo las tradiciones gastronómicas siguen marcando la pauta en los hábitos de consumo de los peruanos. Este comportamiento estacional impulsa la creación y consolidación de nuevos emprendimientos que encuentran en esta fecha una oportunidad para innovar y crecer”, señaló Delfino.

Por otro lado, la compañía destacó la creatividad de los emprendedores peruanos para dar paso a nuevas versiones del clásico turrón. Entre los más llamativos están el helado de turrón, el Cheesecake de turrón y el cuchareable de turrón.