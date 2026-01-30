La demanda de alquiler de casas de playa en el Perú registra un fuerte crecimiento para la campaña de verano 2026, con un aumento estimado de hasta 40 % en comparación con la temporada anterior, según estimaciones del Sector de Bienes de Raíces del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Este comportamiento responde al mayor interés de familias grandes y turistas nacionales y extranjeros por vacacionar en zonas costeras, así como a una mayor planificación anticipada de estadías prolongadas”, sostuvo Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector Bienes Raíces de la CCL.

Zonas de mayor demanda

Entre las zonas más demandadas para esta campaña, destaca Lima Sur, donde distritos como Punta Hermosa, San Bartolo, Asia, Santa María del Mar y Cerro Azul concentran la mayor preferencia.

A ello se suman las playas del norte del país, especialmente Máncora, Punta Sal, Vichayito y Zorritos, valoradas por su clima cálido, servicios turísticos y carácter exclusivo, lo que las convierte en una opción atractiva para visitantes, especialmente extranjeros.

Incremento del precio

Para esta campaña también se observa una tendencia al alza en los precios de alquiler. En promedio, los valores han aumentado entre 2,5% y 5% respecto a 2025, dependiendo de la ubicación y del tipo de inmueble. Lucy Mier y Terán indica que las casas frente al mar, ubicadas en zonas exclusivas como Asia y Máncora, registran los mayores incrementos.

¿Cuánto cuesta el alquiler?

En cuanto a los costos, los precios varían según la duración del alquiler y los servicios incluidos. Según la representante de la CCL, para una temporada completa de verano (diciembre a marzo), los alquileres en zonas premium pueden alcanzar valores de US$7.500 o más.

Si la estadía es de una semana, el alquiler de una vivienda frente al mar podría costar entre US$3.000 y US$5.000, mientras que el promedio general semanal se sitúa alrededor de los US$1.500. En tanto, en el sur chico, como San Bartolo y Pucusana, los precios oscilan entre US$800 y US$2.500 por semana.

“También hay casos de que algunos arrendatarios estarían dispuestos a aceptar hasta US$1.500 mensuales por casas o departamentos cercanos a la playa en zonas de alta demanda”, comentó.

¿Qué buscan los arrendatarios?

El precio del alquiler se encuentra condicionado por diversos factores, entre ellos la ubicación, la disponibilidad de servicios adicionales como piscina, acceso directo al mar y estacionamiento, así como la infraestructura, seguridad y cercanía a centros comerciales y zonas de entretenimiento, siendo Asia uno de los distritos con mayor valorización por su oferta de servicios premium.

Respecto al tiempo promedio de alquiler, durante la temporada alta predominan las estadías de una semana o quince días, aunque también se mantiene una demanda relevante por alquileres de toda la temporada de verano, especialmente por parte de familias que buscan viviendas amplias para reuniones prolongadas.

Familias vs. Jóvenes

El perfil del arrendatario continúa siendo mayoritariamente familiar, sobre todo en alquileres de larga duración. No obstante, los grupos de jóvenes también participan activamente, principalmente en playas con vida nocturna como Asia y Punta Hermosa, aunque en menor proporción.