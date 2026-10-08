En esta tercera emisión se incorpora por primera vez Caja Maynas, junto con las cajas municipales de Huancayo, Arequipa, Cusco, Trujillo, Ica y Piura, ampliando la red de entidades que canalizan los recursos hacia las familias. Foto: EC.
En esta tercera emisión se incorpora por primera vez Caja Maynas, junto con las cajas municipales de Huancayo, Arequipa, Cusco, Trujillo, Ica y Piura, ampliando la red de entidades que canalizan los recursos hacia las familias. Foto: EC.
Por Redacción EC

Cofide, Banco de Desarrollo del Perú, colocó el 6 de octubre su tercer bono azul en el mercado local por S/120 millones, a un plazo de 359 días y una tasa de interés de 4,5625%. Los recursos permitirán financiar, a través de las cajas municipales, créditos para mejorar el acceso a agua y saneamiento básico de familias en zonas periurbanas y rurales del país.

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