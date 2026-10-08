Cofide, Banco de Desarrollo del Perú, colocó el 6 de octubre su tercer bono azul en el mercado local por S/120 millones, a un plazo de 359 días y una tasa de interés de 4,5625%. Los recursos permitirán financiar, a través de las cajas municipales, créditos para mejorar el acceso a agua y saneamiento básico de familias en zonas periurbanas y rurales del país.

La subasta recibió propuestas por S/248.5 millones, equivalentes a 2,07 veces el monto colocado. La alta demanda permitió ampliar la oferta inicial de S/80 millones hasta el máximo previsto de S/120 millones. Participaron administradoras de fondos de pensiones, entidades del sector público, fondos mutuos y otros inversionistas institucionales.

Cofide indicó que la colocación obtuvo un diferencial de 31,25 puntos básicos sobre la tasa del certificado de depósito del Banco Central de Reserva (BCR) utilizado como referencia, 14,5 puntos básicos menos que en la emisión social de diciembre de 2025. “Estas condiciones favorecen un menor costo de fondeo para el programa y contribuyen a ofrecer financiamiento más accesible a las familias”, explicó la entidad.

El programa se desarrolla mediante la alianza entre Cofide , la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Water.org. En esta tercera emisión se incorpora por primera vez Caja Maynas, junto con las cajas municipales de Huancayo, Arequipa, Cusco, Trujillo, Ica y Piura, ampliando la red de entidades que canalizan los recursos hacia las familias.

Los créditos financian conexiones domiciliarias de agua, baños, tanques de almacenamiento y otras mejoras de saneamiento básico. Las dos primeras emisiones permitieron financiar intervenciones que beneficiaron a más de 133 mil peruanos; las mujeres representaron el 48% de los prestatarios. La tercera colocación da continuidad, por tercer año, a este esquema de financiamiento.

“Esta colocación refleja la confianza de los inversionistas en COFIDE y nos permite dar continuidad a un programa con resultados concretos para las familias. Las condiciones obtenidas contribuyen a abaratar el financiamiento para agua y saneamiento que canalizamos a través de las cajas municipales. La incorporación de Caja Maynas amplía el alcance de esta alianza en zonas periurbanas y rurales del país”, señaló Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide.

La operación corresponde a la Serie A de los Instrumentos de Corto Plazo Azul, emitida bajo el Quinto Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de Corto Plazo de Cofide. Con esta colocación, la entidad acumula S/1.233.7 millones en emisiones temáticas en el mercado local, entre instrumentos azules, verdes, sociales y sostenibles, además de US$700 millones en dos emisiones internacionales, una social y otra sostenible.