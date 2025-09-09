Demanda interna crecerá 5,2% en 2025 pese a moderación del PBI, según el BCP

La economía peruana mantiene su resiliencia gracias al dinamismo de la demanda interna, que crece cerca de 6% por tercer trimestre consecutivo, señaló Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos del BCP, durante la presentación del Reporte Trimestral Macroeconómico.

“El impulso proviene de los términos de intercambio en máximos de 75 años, con el oro superando los US$3.500, y precios favorables en la plata y el cobre. Es un viento a favor en la maduración del ciclo económico”, explicó Prieto.

El BCP mantiene su proyección de crecimiento del PBI en 3,2% para el 2025, pero elevó su estimación de demanda interna a 5,2%, el mayor nivel en más de una década, salvo el rebote tras la pandemia.

Para el 2026, la demanda interna se moderaría a 3,4%, afectado por un menor gasto privado en el contexto electoral y por la desaceleración de socios comerciales del Perú.

Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE, advirtió que las elecciones de 2026 podrían llevar a que las empresas posterguen inversiones hasta que el panorama político se aclare.

“El enorme costo de oportunidad de la crisis política es que frena la reducción de la pobreza y el avance hacia una clase media más amplia”, agregó Prieto, estimando que la estabilidad permitiría que 5 millones de peruanos asciendan de nivel socioeconómico.

Inflación, tasas y tipo de cambio

El BCP ajustó a la baja su proyección de inflación de 2% (anunciado en junio del presente año) a 1,8% en el 2025. Además, Prieto proyectó que la tasa de referencia del BCRP cerraría el año en 4,25%.

Esta previsión se da en un contexto en el que los indicadores de inflación se encuentran por debajo del punto medio del rango meta o en mínimos de varios años. Además, según Prieto, las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos otorgan un mayor espacio de acción al BCRP para sus decisiones de política monetaria.

En lo que respecta al tipo de cambio, las proyecciones también se mantienen estables.

El BCP no descarta la posibilidad de que el BCRP opte por mantener su tasa sin cambios dentro del horizonte de proyección, especialmente si la actividad económica actual continúa creciendo por encima de su potencial.

En lo que respecta al tipo de cambio, las proyecciones también se mantienen estables. “Mantenemos nuestra proyección de tipo de cambio en S/. 3,65 por dólar para el cierre del año. Diversos factores macroeconómicos apuntan hacia una apreciación del Sol, aunque eventos externos o incertidumbre local podrían generar presiones de depreciación, especialmente conforme se acercan las elecciones de abril del 2026”, precisó Prieto.

Inconsistencias en el presupuesto 2026

Prieto cuestionó el proyecto de presupuesto público, señalando contradicciones frente al Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

“En el MMM se plantea un alza de 3% en remuneraciones, pero en el presupuesto se consigna un 15%. Esto refleja populismo e irresponsabilidad fiscal”, dijo. También alertó sobre proyectos paralizados que afectan a proveedores y al sector construcción.

Agregó también que discrepa con la frase de que la economía y la política son dos líneas separadas. “No hay que perder el enorme costo de oportunidad que se pierde por la crisis política. Con estabilidad, la demanda interna crecería a mayores niveles, hay mucho crecimiento que estamos desaprovechando”, refirió.

Prieto mencionó también que este impacto se reflejaría en los niveles de pobreza, ya que calculó que este podría ser del 50% de reducción de pobreza. “Estaríamos hablando que el costo de oportunidad perdido es que 5 millones de personas pasarían a la clase media”, dijo.

Valencia, por su parte, dijo que la estabilidad política es, sin duda, un factor fundamental para afianzar la confianza empresarial y crear un ambiente propicio para la inversión privada.

“Entre el 2004 y 2013, la pobreza se redujo casi 4% por año y la inversión privada creció en promedio 14% anual. En tanto, entre el 2019 y 2024, esta inversión solo se ha incrementado 1,9% en promedio, insuficiente para disminuir sostenidamente la pobreza. Estos resultados apuntan a la importancia de la inversión para el crecimiento, la generación del empleo y la reducción de la pobreza”, comentó.

Fed, aranceles y economía global

El reporte del BCP advierte que la economía mundial enfrenta incertidumbre por la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. y la guerra arancelaria con China.

“El mercado espera hasta tres recortes de tasas de la Fed este año, lo que podría llevar la tasa de referencia a 3% en 2026”, indicó Prieto.

En comercio exterior, los aranceles de EE.UU. y China ya impactan en otros socios y también en el Perú, donde algunos productos pasaron 0% a 10% de gravamen. “Aunque el efecto es limitado, preocupa el golpe a los mercados de exportación clave”, mencionó Prieto.

Tanto Valencia como Prieto mencionaron que el tema arancelario es una noticia en desarrollo. “Más que los propios aranceles, es la incertidumbre de las proyecciones de crecimiento de China, EE.UU. y otros de nuestros socios comerciales grandes. Sumado a asuntos internos, estas tensiones comerciales podrían afectar al crecimiento potencial del Perú”, mencionó el jefe de Estudios Económicos del IPE.