Luego de cuatro días sin haber designado gabinete y en medio de la incertidumbre posterior a la vacancia de Dina Boluarte, el presidente José Jerí ha designado ya a quien encabezará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante su gobierno.

El encargo recaerá en Denisse Azucena Miralles, actual directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión. De hecho, no sería su primer paso por el Jirón Junín, ya que retornaría al MEF, donde ya estuvo este mismo año como viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Tras la salida de Salardi- luego de menos de cuatro meses de gestión, Miralles regresó a ProInversión, donde de desempeñó como directora de Inversiones Descentralizadas desde al menos una década.

Denisse Miralles, Fuente: Proinversión.

Vale recordar que antes de su corto paso como viceministra de Economía, Miralles también trabajó en el MEF como consultora de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal y de Política de Ingresos Públicos entre 2010 y 2013.

La nueva ministra- que sucederá a Raúl Pérez Reyes- ha estado muy vinculada al desarrollo de proyectos de Obras por Impuestos (OxI) en ProInversión. En una entrevista con este Diario, Miralles comentó los avances de este mecanismo en el desarrollo de obras y ante la pregunta de si habrá un trabajo más retador por la cercanía a las elecciones, comentó que “una de las principales metas de Proinversión es prevenir que se generen obras paralizadas, y lo que hacemos con este seguimiento continuo es evitar que esas obras se paralicen el próximo año”, sostuvo.

Es por eso que, comentó, desde hace doce años, “trabajamos con los candidatos y nuevos funcionarios para que sepan qué cosa es OxI, cómo funciona y por qué utilizarlo y tomar ventaja de este mecanismo que es muy beneficioso. Y para que conozcan la cartera de proyectos que ya viene gestionándose”, agregó al mencionar su intención de que este mecanismo siga desarrollándose más allá de los gobiernos.

MEF(Imagen: Andina)

En la misma entrevista, indicó que los proyectos OxI más importantes en este momento son el Hospital Regional de Huaraz, que fue adjudicado por S/.1.100 millones el año pasado. Por otro lado, detalló que el proyecto más grande adjudicado este año es otro hospital, en Azángaro (Puno). Y dijo que se estaba por adjudicar el proyecto de saneamiento en Pucusana por más de S/300 millones, el cual está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Perfil de la nueva ministra

Miralles es economista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con un máster en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama (Japón).

Además, cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en el sector público en temas relacionados con política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas.

También, se ha desempeñado como jefe de Departamento de Estudios Económicos-Gerencia de Planeamientos del SAT, consultora de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas y ha sido subdirectora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión.