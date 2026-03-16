La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, planteó que la aplicación de la ley que otorga gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen CAS se realice de manera gradual, con el objetivo de reducir su impacto sobre las cuentas públicas.

La norma fue aprobada la semana pasada por el Congreso de la República del Perú y, junto con el aumento de pensiones para militares y policías, ha generado alertas sobre el incremento del gasto público.

En entrevista con RPP, Miralles señaló que el Ejecutivo busca una salida que permita reconocer los derechos de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad fiscal. “Lo que ofrezco es una salida. El tema no es solo observar la norma y que quede allí. Hay que darle una solución a las personas que buscan ser reconocidas. Debemos buscar una forma gradual de aplicarla”, afirmó.

La jefa del Gabinete explicó que una fórmula similar se utilizó en la Ley N.º 32387, que incrementó el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). En ese caso, el aumento se implementó de manera progresiva —0,5 puntos porcentuales por año— para evitar un impacto inmediato en las finanzas públicas.

La buena noticia para los trabajadores CAS en el 2026: ¿Recibirán gratificación por Fiestas Patrias y Navidad? (Foto: Andina - Difusión)

Según indicó, una alternativa de ese tipo podría evaluarse también para la norma que otorga beneficios laborales a los trabajadores CAS y para la ley que eleva las pensiones de militares y policías.

Miralles recordó que ambas medidas implican un aumento del gasto corriente del Estado, lo que podría reducir el espacio para destinar recursos a inversión pública.

“Para tener más gasto corriente, debes reducir el gasto en inversión. Habrá menos recursos para infraestructura. Eso no puede darse porque eso es desarrollo y beneficia a todos”, sostuvo en RPP.

La premier adelantó que parte de estas explicaciones podrían formar parte de su presentación ante el pleno del Congreso el próximo 18 de marzo, cuando el gabinete acuda al Legislativo para solicitar el voto de confianza.