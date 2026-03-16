Resumen

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La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, planteó que la aplicación de la ley que otorga gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen CAS se realice de manera gradual. (Foto: PCM)
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, planteó que la aplicación de la ley que otorga gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen CAS se realice de manera gradual. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, planteó que la aplicación de la ley que otorga gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen CAS se realice de manera gradual, con el objetivo de reducir su impacto sobre las cuentas públicas.

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