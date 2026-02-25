Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a las emergencias generadas por las lluvias, entre ellas la activación del bono de arrendamiento por emergencia de S/ 500 mensuales para las familias afectadas.

La titular de la PCM detalló que, tras una reunión multisectorial, se dispuso el despliegue coordinado de los ministerios de Defensa, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, además de la propia Presidencia del Consejo de Ministros, para reforzar el monitoreo y la atención en campo, especialmente en las zonas más afectadas de Arequipa, en coordinación con el gobernador regional y los alcaldes distritales.

Miralles también confirmó que el Consejo de Ministros declaró y amplió el estado de emergencia en 15 regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. La medida, vigente desde hoy, alcanza a 707 distritos y contempla intervenciones diferenciadas según el nivel de afectación.

En materia de recursos, precisó que los distritos con daños podrán acceder hasta a S/ 100.000 cada uno mediante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), con el objetivo de ejecutar acciones inmediatas.

Respecto al apoyo sectorial, en Arequipa se desplegaron 46 equipos de maquinaria pesada y ocho volquetes; el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego puso en marcha el seguro agrario catastrófico; y el Ministerio de Salud movilizó brigadas médicas para la atención de la población afectada.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca acelerar la respuesta ante los impactos del periodo lluvioso 2025-2026 y reforzar la coordinación con autoridades regionales y locales en las zonas declaradas en emergencia.