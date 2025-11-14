La minera canadiense Xali Gold Corp, concretó una importante expansión en Perú, a través de la adquisición del Proyecto de Oro Pico Machay ubicado en Huancavelica. Esta compra del 100% de Minera Calipuy SAC, fue asesorada por el equipo de minería, fusiones y adquisiciones de Dentons Perú.

El proyecto, que cuenta con recursos históricos significativos de oro medido e indicado, se considera clave para el crecimiento de la compañía, con planes de actualizar estudios previos y explorar el potencial de producción a corto plazo.

La CEO de Xali Gold enfatizó el compromiso de la empresa con la gestión responsable y la colaboración comunitaria, destacando la ubicación estratégica del yacimiento cerca de infraestructura de transporte.

La adquisición, cuyo acuerdo fue firmado a fines de octubre pasado, involucró la compra del 100% de Minera Calipuy SAC a Pan American Silver Corp. y su filial Aquiline Resources Inc. La transacción se diseñó considerando pagos futuros de hasta US$17.5 millones y está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).

Cabe precisar que el Proyecto Pico Machay se posiciona estratégicamente dentro del Cinturón Epitermal de Oro y Plata del Sur del Perú, una región que alberga operaciones mineras de clase mundial, incluyendo Yanacocha y Pierina.

Cifras de recursos históricos que respaldan la inversión

Los estudios históricos del yacimiento, descubierto en 1997, estimaron cifras significativas que demuestran el potencial del proyecto:

• Recurso Medido e Indicado: 264,600 onzas de oro.

• Recurso Inferido: 446,000 onzas de oro.

Estos estimados históricos se calcularon cuando el precio del oro era de US$700 por onza. Xali Gold ha señalado que los valores actuales del mercado podrían mejorar significativamente la rentabilidad del proyecto.

La empresa compradora tiene planes inmediatos de actualizar los estudios de recursos y de ingeniería previos a 2010, con el objetivo de impulsar una potencial producción a corto plazo.