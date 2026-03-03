Resumen

GNV en Lima EN VIVO | Últimas noticias tras desabastecimiento de ese combustible

10:19

Emergencia en ductos de gas en Cusco golpea a 1.000 empresas y encarece sus costos energéticos: esto fue lo que pasó

La declaratoria de emergencia del Ministerio de Energía y Minas (Minem) tras la fuga y llamarada registrada el 1 de marzo en el kilómetro 43 del sistema de Camisea, en Megantoni (Cusco), activó un esquema excepcional de racionamiento que ha dejado prácticamente sin gas natural a cerca de 1.000 empresas y ha restringido la venta de GNV para vehículos livianos. 

10:17

“Lo que queda de GNV es para el vehicular y priorizando el tema del transporte masivo de pasajeros, y en este caso el transporte masivo de pasajeros, con lo que queda solamente alcanza para vehículos como por ejemplo el Metropolitano, pero no alcanza para vehículos livianos o taxistas, por ejemplo", afirmó Martín Mejía Del Carpio, director general de Cálidda Perú, en entrevista con Infobae. 

10:16

Dicha resolución establece como prioridades el abastecimiento para “consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV”. 

10:16

La medida se acata en el cumplimiento de la Resolución Directoral N° 020-2026-Minem/DGH, aprobada el 1 de marzo, fecha en la que se registró una fuga de gas y llamarada a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco. 

10:15

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante una resolución, señala que, a partir de ayer, 2 de marzo, ningún grifo o estación de servicio podrá vender combustible GNV a vehículos menores, incluidos autos particulares y taxis.

