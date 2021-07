Conforme a los criterios de Saber más

Una tercera alternativa para el ahorro previsional es la que busca aprobar hoy la Comisión de Economía del Congreso; propuesta que nuevamente cuenta con la opinión desfavorable de instituciones técnicas del Ejecutivo.

Es así que el Legislativo plantea la posibilidad de desafiliarse de las AFP y facultar a los afiliados a trasladar sus ahorros a lo que denominan sistema alterno de cuentas de ahorro previsional (Sacap), donde los administradores serán los bancos, cajas o microfinancieras.

La propuesta

El Sacap, tal como se lee en el texto de la comisión, permitirá al afiliado acceder a una “pensión de jubilación, invalidez y sobrevivencia y simultáneamente obtener créditos para la adquisición de la primera vivienda, capital de trabajo”, entre otros beneficios.

Pueden incorporarse al Sacap los afiliados a las AFP y a la ONP; para estos últimos, sin embargo, sería una alternativa adicional. Las entidades financieras crearán cuentas previsionales que recibirán aportes obligatorios y voluntarios, así como las rentabilidades generadas.

Asimismo, la tasa de contribución en este nuevo sistema también es de 10% y la retención estará a cargo del empleador. Pese a todo ello, los procedimiento para la recaudación de los aportes y la determinación de la pensión son puntos que se encargan al Ejecutivo mediante reglamento.

Los riesgos

Elio Sánchez, superintendente de AFP de la SBS, advierte que el planteamiento de la comisión no considera que el sistema financiero no tiene la experiencia ni la estructura para la administración de los fondos.

Como ejemplo, señaló que la AFP es responsable del proceso de cobranza; mientras que si un empleador no deposita la CTS no hay obligación de cobranza. “Las entidades financieras no están preparadas para administrar un sistema pensionario. No ofrecen multifondos, no cuentan con plataforma de gestión de inversiones”, agregó.

A su turno, el MEF recordó que ante un riesgo de quiebra, el Fondo de Seguro de Depósito (FSD) hoy tiene S/5.761 millones y solo cubre el 4,4% de los depósitos del sistema financiero. Al ingresar los fondos previsionales y ante un riesgo de quiebra de las instituciones, el FSD no tendría recursos para cubrir los fondos.

Un riesgo que, en opinión del BCR, no debe ser descartado, puesto que señala textualmente: “El traslado de las cuentas de ahorro previsionales al balance de una entidad financiera incentiva la toma de mayores riesgos crediticios en sus operaciones activas”.

Inconstitucional

Para César Abanto, socio del estudio Rodríguez Angobaldo, existe inconstitucionalidad en la medida. “El artículo 11 de la Constitución señala que el Estado garantiza el acceso a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. La norma que desarrolla este precepto es la Ley del Sistema Privado de Pensiones, no al hecho de actores distintos como los bancos o las entidades financieras”, refiere.

Asimismo, considera que hay inconstitucionalidad al proponer la implementación del bono de reconocimiento para los afiliados que pasen al Sacap. “El último bono ha sido del 2001. Son 20 años que han pasado y hay una vulneración a la prohibición de la iniciativa de gasto público”, sostiene.

A su turno, Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, considera que la norma presenta inconsistencias.

“La reforma sí tiene que venir por más competencia en el mercado y se pueden hacer más esfuerzos para hacerlo, pero esta no es la forma. Si uno mira los números, los rendimientos de las AFP son más altos y sólidos. Forzar a la banca a que termine prestando en moneda extranjera para tener cobertura en términos cambiarios no suena algo razonable”, asevera.

En tanto, Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales, reconoce que el sistema financiero puede generar competencia, pero no logrará alcanzar las rentabilidades que hoy tiene el sistema multifondos. “Será una inversión más estable, pero al representar menor riesgo no creo que se puedan alcanzar las tasas que en algún momento han tenido los fondos previsionales. Lo que haríamos es abrir una cuenta a largo plazo”, dijo a El Comercio.

Votación

La comisión programó para hoy la sesión donde votarán por su predictamen sobre el sistema alternativo de cuentas previsionales.

Pensiones

La SBS aclaró que hoy solo el 3% de los afiliados recibe una pensión reducida. La pensión promedio en el sistema asciende a S/1.132.

Rendimientos

En los últimos 20 años la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones fue de 10,3% anual, mientras que en los depósitos a plazo ha sido 5,3%.