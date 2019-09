Desalojados con intervención notarial serían incluidos en registro de deudores

En el Perú hay alrededor de 7 millones de viviendas particulares. Según el Censo Nacional del 2017, un millón de ellas aproximadamente son alquiladas. Así, el número de viviendas arrendadas aumentó en 28,3% respecto a un censo previo realizado en el 2007.

Según la central de información Inquilinos Morosos, uno de cada cuatro inquilinos se atrasa en el pago de sus alquileres.

Ante este escenario, un proyecto de ley, presentando por Gloria Montenegro, congresista y actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, propone que los inquilinos morosos que sean desalojados mediante intervención notarial deberán ser inscritos en el Registro de Deudores Morosos.

Para ello, la iniciativa legislativa propone modificar la ley 30201 (publicada en el 2014), que crea el “registro de deudores judiciales morosos (Redjum)”, el cual está en manos del Poder Judicial; así como la “ley que regula el procedimiento especial de desalojo notarial”.

En cuanto al Redjum, el proyecto propone que se incluya en el registro a los inquilinos morosos que hayan sido desalojados mediante intervención notarial.

La ley de desalojo notarial establece que el notario, luego de realizar las diligencias previstas en la norma, deberá remitir de oficio una copia legalizada del acta no contenciosa al Redjum.

Cabe mencionar que mediante el acta no contenciosa, el notario deja constancia fehaciente e indubitable del vencimiento del contrato o de la resolución del mismo por falta de pago, con la declaración de la procedencia del desalojo.

Como se recuerda, en abril de este año se publicó la ley 30933, que regula el procedimiento de desalojo con intervención notarial, con el objetivo de agilizar el proceso de desocupación de los arrendatarios morosos.

Para Guillermo Arribas, asociado senior del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, es positivo que los propietarios tengan más información respecto a quienes les alquilan sus inmuebles.

No obstante, advierte que el desalojo notarial no solo se da por falta de pago, sino también porque el inquilino no quiere salir del inmueble al término del contrato.

"Poner en el registro [de Deudores Morosos] a las personas que han sido desalojadas porque no quisieron dejar el inmueble cuando venció el contrato puede desvirtuar un poco la razón de ser de ese registro", subraya Arribas.