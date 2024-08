Los mercados bursátiles del mundo abrieron el lunes a la baja, en un jornada de pánico para los activos de riesgo, en lo que se ha llamado el ‘lunes negro’. Las bolsas asiáticas cerraron con un desplome, que llegó a ser del 12,4% en el caso del Nikkei 225, el principal índice de la bolsa japonesa, su segunda mayor caída histórica desde 1987. La Bolsa de Seúl, por su parte, cayó este lunes un 8,77 % al cierre de las operaciones. Mientras que Europa acumuló pérdidas en torno al 2% poco antes del cierre.

Además, Wall Street se desplomó en la apertura este lunes, con caídas superiores a 1.000 puntos en dos de sus principales indicadores, el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq, por el temor a una recesión en EE.UU. que parece haberse contagiado hoy en otras plazas internacionales.

El S&P cayó más de un 3,5% en la apertura del lunes, con menos de 50 valores en territorio positivo, mientras que el Nasdaq se desplomó más de un 5% en la apertura. El promedio Industrial Dow Jones se hundió más de 1.000 puntos, o un 2,6%.

Según analistas consultados por la agencia EFE, la volatilidad alcanzó hoy niveles no vistos desde los desplomes bursátiles de marzo de 2020, ligados a la declaración de la pandemia. Es así que el índice VIX, que mide la volatilidad, se disparaba un 100 %. Entre los sectores más perjudicados estaba, con diferencia, el tecnológico (-5 %), y destacaba la caída de Nvidia (-10 %), fabricante de chips líder en inteligencia artificial (IA) que venía con un amplio crecimiento en los últimos meses.

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, cayó este lunes más del 13 %, hasta el entorno de los US$51.300, y el ether, la segunda más importante del sector, casi un 18 %. Mientras que también los precios del petróleo siguieron a la baja ante el temor de los inversores a un debilitamiento de la demanda.

1. Qué originó esta caída y el papel de la FED

La caída se generó por la conjunción de algunos factores que terminaron impactando el inicio de esta semana. El principal fue el resultado de las cifras de empleo de Estados Unidos, publicadas el viernes pasado, que elevó el temor de una posible recesión, en medio de los crecientes riesgos geopolíticos y la desaceleración de China. Además del efecto de los cambios en la política monetaria japonesa anunciados hace cinco días.

En detalle, el informe del mercado laboral de julio en Estados Unidos indicó que la creación de empleo cayó de 179 mil puesto no agrícolas a 114 mil, muy por debajo de las 175 mil que esperaban los analistas (antes de la pandemia era encima de los 200 mil). A su vez, la tasa de desempleo también dio una sorpresa negativa: se esperaba que se mantuviera en el 4,1% y subió a 4,3%, el nivel más alto desde el 2021.

Desplome de las bolsas (Foto: EFE)

“Los resultados reportados el viernes decepcionaron a los inversionistas, deteriorando el sentimiento respecto a la actividad e incrementando los temores de que la demora de la Reserva Federal (FED) en recortar tasas empuje a la economía a una recesión. En línea con esto, los mercados buscaron refugio en la renta fija, impulsando fuertes movimientos a la baja en las tasas del tesoro”, comenta Mauricio Guzmán, head de Estrategia de Inversión de SURA Investments. Es por eso que, como comenta Víctor Fuentes, economista y gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), los datos de Estados Unidos hablan de un mercado laboral complicado con un bajo nivel de creación de empleo, “lo que debería llevar a una revisión de la tasa en las reuniones de la FED”.

Con lo sucedido el día de hoy, agrega, la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos de la tasa de interés, en la reunión de septiembre de la FED, “asciende a 83%. Hace una semana era 11,4%”, asegura Fuentes. Además, como indican en El Economista (España), se ha comenzado a contemplar un recorte de tipos de hasta 50 puntos básicos de un solo tirón. No obstante, el vocero del IPE indica que no cree que se vaya a dar una reunión extraordinaria de la FED para ver el tema, dado que sería una señal negativa de que existe un mayor deterioro del que realmente hay. “Las decisiones de política monetaria deben ser predecibles”, indica.

Terremotazo con tsunami causa el desplome de la Bolsa de Tokio

A raíz de la publicación de estos datos, se vio una caída de las acciones en Estados Unidos desde el viernes de la semana pasada, comenta Fuentes. En particular, las acciones de las grandes tecnológicas como Nvidia, Meta o Google. Siendo Nvidia la que arrojó la mayor caída de 13,7% el lunes. Que la mayor caída haya sido de las grandes empresas tecnológicas no es gratuito. Como explica Jaime Aritio, gerente Comercial de Renta 4 SAB, desde hace un tiempo los flujos de inversión se venían concentrando principalmente en el sector tecnológico, que tienen un crecimiento más estructural, esto es, debido a las tendencias que se van desarrollando o desplegando a lo largo de varios años, lo que generó que sus acciones tuvieran resultados positivos, con la mira también en la inteligencia artificial generativa.

Esta concentración, explica, ha ido migrando poco a poco a otras empresas con sectores de un corte más cíclico, lo que ha ido impactando en los índices de Nasdaq 500, que ahora tendría un menor peso del sector tecnología. “Y desde hace un par de semanas, se publicaron los reportes trimestrales de las empresas tecnológicas norteamericanas, las cuales no han sido tan buenas como el mercado esperaba. A lo mejor se esperaba que las ventas vinculadas a la IA tuviera un ritmo más acelerado en la demanda de esta innovación; y los inversionistas al ver estos resultados han empezando a vender”, comenta. Y a ello, agrega, se juntó el dato macroeconómico de las cifras de desempleo de Estados Unidos, muy por encima de lo esperado, lo que ha decepcionado a la expectativas del mercado para seguir capturando crecimiento de la mano de estas empresas, ya que vuelve la incertidumbre sobre la economía norteamericana.

En esa línea, Mario Guerrero, gerente de Estrategia de Inversión Wealth Management Scotiabank Perú, detalla que las bolsas registraron récords históricos hasta la primera quincena de julio, cuando empezó un proceso correctivo en acciones tecnológicas (lideradas por las 7 M Magníficas), con una caída de -20% en el índice tecnológico. “El sentimiento negativo del mercado se amplificó a inicios de agosto con datos del mercado laboral de EE. UU. que estuvieron por debajo de lo esperado, sugiriendo la posibilidad de una desaceleración económica más brusca, provocando una caída del índice S&P500 de hasta -10% desde el récord del 15 de julio. El contexto global tampoco fue favorable, con persistentes preocupaciones sobre la economía china y una política monetaria divergente en Japón”, explica. De hecho, se calcula que las siete empresas tecnológicas más valiosas de Estados Unidos perdieron un valor de mercado combinado de US$1 billón al inicio de las operaciones del lunes.

De hecho, Aritio explica que si bien los datos del mercado laboral estadounidense fueron menores de los esperados, se centra sobre todo en la creación de los nuevos empleos, por lo que no es un desempleo que vaya a originar despidos masivos . Guzmán, de SURA Investments, coincide con ello y considera que el reporte no refleja cambios significativos en el número de despidos y que estos resultados podrían estar afectados por condiciones climáticas adversas durante el último mes.

“Atendiendo también al reciente reporte de actividad del segundo trimestre y el desempeño de algunos indicadores coincidentes que siguen señalando un crecimiento cercano al potencial, continuamos monitoreando de cerca la situación económica”, explican.

Para Guerrero, la reacción del mercado del lunes podría ser exagerada, dado que la economía de EE. UU. mantiene un crecimiento de 3,1% durante los últimos 12 meses hasta el segundo trimestre, mientras que el ritmo de inflación se viene desacelerando en línea con lo previsto por la FED. Y, el sector servicios mantiene su dinamismo.

Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), considera esta [el desplome de las bolsas a nivel mundial] una sobrerreacción del mercado, por lo que hay que darle perspectiva. Un comentario que va en línea con lo que sostuvo Andrew Brenner, Head of Internacional Fixed Income de National Alliance Securities, a The New York Times. “Los mercados están un poco fuera de control. Esto es solo pánico, no es real pero es doloroso y puede estar con nosotros por un par de semanas”, dijo.

2. ¿Por qué impactó tanto en las bolsas asiáticas, en particular, en la de Japón?

Las bolsas asiáticas cerraron con un desplome, que llegó a alcanzar el 12,4% en el caso del Nikkei 225, referencia del mercado japonés. ¿A qué se debe? Como explica Guerrero, de Scotiabank, Japón tuvo su peor caída desde el “Lunes Negro” de 1987. Recuerda que el mercado japonés alcanzó su récord el pasado 8 de julio y desde entonces ha registrado una caída de hasta de 28%, “impulsada por la corrección de las acciones tecnológicas en EE.UU., la significativa depreciación del yen (17% desde el 8 de julio), y el cambio sorpresivo en la postura de la política monetaria del Banco de Japón, que la semana pasada elevó su tasa de interés de referencia de un rango entre 0% y 0,10% a 0,25%, brindando la señal que podrían haber nuevas alzas de tasas de interés en el futuro”, sostiene. Asimismo, el país nipón anunció un plan para reducir el ritmo de compra de bonos, debido a la persistencia de la inflación en 2,8%, con un ritmo superior al 2,5% que el banco central proyectó para fin de año.

Fuentes agrega que este incremento en la tasa de interés, que se dio hace cinco días, es un incremento que nadie preveía. “Un shock que marca un cambio importante en la política monetaria de Japón”, afirma.

Bolsa de Japón

En tanto, Jorge Morey, CIO en Perú de SURA Investments, explicó que esto exacerbó el movimiento visto en la bolsa japonesa, ya que en los últimos 15 años muchos inversionistas locales habían estado financiándose en yenes (a tasas cercanas a cero) para invertir en activos con rendimientos más atractivos, incluyendo no solo acciones japonesas sino también norteamericanas.

“En anticipo de que este fondeo barato podría terminarse, dada la senda que ha señalado el Banco de Japón (BoJ), los fondos de cobertura macro y CTA han estado deshaciendo estas operaciones (para cerrar sus posiciones cortas en yenes) lo que ha ejercido una presión de venta muy grande en activos de mayor riesgo como las acciones. Es importante notar que la bolsa de Japón tiene un sesgo grande a empresas exportadoras, cuyas utilidades venían siendo impulsadas por el debilitamiento del yen frente a otras monedas desarrolladas, por lo que ahora entra en cuestionamiento si un yen más revalorizado no ejercerá presión sobre las utilidades de estas compañías hacia adelante”, analiza el especialista.

(Foto: Archivo)

Como Naka Matsuzawa, analista de la correduría Nomura Securities, en declaraciones recogidas por el diario económico Nikkei, indicó a Clarín, también los inversores extranjeros están vendiendo acciones japonesas debido a la preocupación de que Estados Unidos pueda estar encaminándose hacia una recesión. En este sentido, el experto consideró que las motivaciones para esta caída son ajenas a Japón e implican una búsqueda de fondo por parte de los mercados y que la postura a tomar debe ser “esperar y ver” cómo evoluciona la primera economía mundial, especialmente en el sector tecnológico.

Para Castellanos, dado que el anuncio del alza de la tasa de interés nipona se dio hace ya algunos días atrás, el impacto debió sentirse la semana pasada, pero que aunado con los resultados del mercado laboral de Estados Unidos, el impacto fue mayor.

Y es que, como precisan en la nota de Clarín, la citada subida de tipos del BoJ, que reduce las diferencias entre esta entidad y otras como la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, desencadenó una fuerte apreciación del yen frente al euro y al dólar, una tendencia que perjudica a los grandes exportadores nipones al repatriar sus beneficios en el exterior

Wall Street

3. ¿Cuánto tiempo durará?

Guerrero, de Scotabank, considera que los mercados financieros son fractales por naturaleza, en forma de zig-zag, con periodos de impulsos y correcciones. “Lo que estamos viendo es una corrección, luego de que varios índices mundiales, entre ellos los de EE. UU., habían alcanzado récords, con fuertes subidas importantes en los primeros siete meses del año (+15% en el índice S&P500 hasta fines de julio y +10% en el índice de bolsas globales en ese mismo lapso). Estas correcciones brindan oportunidades para aquellos inversores que buscan ingresar al mercado de acciones, aunque con cierta cautela mientras persiste la volatilidad”, detalla. El experto comenta también que estos eventos muestran la importancia de la diversificación.

Bolsas europeas (Foto: EFE) / Sergio Barrenechea

Para Castellanos, esta es una respuesta difícil de responder, pero reafirma de que se trata de que son correcciones del mercado, por lo que considera que hay que tener tranquilidad. “Como han habido un par de años buenos de crecimiento, la gente se olvida que ocurren este tipo de correcciones”, comenta.

En tanto, desde SURA Investments, anotan que si bien anticipan que pueda continuar la volatilidad en los mercados, consideran prudente esperar más señales que puedan cambiar la postura de SURA Investments de sobreponderar la renta variable sobre la renta fija.

4. ¿Tendrá un impacto en la bolsa local?

Como suele suceder, cuando hay movimiento en las bolsas del mundo, en particular la de Estados Unidos, también repercute en el resto del mundo. Es así que, como bien refiere Guerrero, gerente de Estrategia de Inversión Wealth Management de Scotiabank, los mercados bursátiles son globalizados, por lo que el sentimiento negativo de las bolsas mundiales repercutió en las bolsas de la región y dentro de ellas en la bolsa peruana, aunque en menor magnitud.

“El índice general (S&P/BVL Peru general) se contrajo -1,8%, mientras que el índice selectivo (S&P/BVL Lima 25) se contrajo -1,6%. Sin embargo, aún muestran rentabilidades cercanas al 18% respecto de hace un año. El precio del cobre, referencia para la bolsa peruana, estuvo afectado y se ubicó por debajo de los US$4 por libra, por primera vez desde marzo, reflejando estos temores de una desaceleración económica global”, afirma.

Castellanos, por su parte, comenta que de todas maneras se va a sentir, pero remarca que nuestra bolsa es pequeña frente a otras de la región, además de ilíquida, por lo que el efecto real tarda en sentirse. Explica que si en el mundo una bolsa cae una cifra, en Lima cae por partes durante más días.

“Nuestra bolsa peruana es chiquita, por eso creo que el impacto pueda ser menor. Hay que estar atentos a cómo va evolucionando, hay que esperar un poco, no sabemos aún si las caídas vayan a seguir”, anota.