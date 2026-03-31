Resumen

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En términos de gasto, los peruanos muestran una clara inclinación hacia presupuestos moderados. El rango de gasto más frecuente se ubica entre S/180 y S/529. Foto: Andina.
En términos de gasto, los peruanos muestran una clara inclinación hacia presupuestos moderados. El rango de gasto más frecuente se ubica entre S/180 y S/529. Foto: Andina.
Por Redacción EC

De acuerdo con un reciente reporte de Ibope, el 53% de los peruanos afirma que le gusta celebrar fiestas religiosas, lo cual refleja la importancia cultural y social de esta fecha en el país. Pero también, esta tradición convive con una creciente intención de aprovechar los feriados para unas vacaciones cortas.

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