De acuerdo con un reciente reporte de Ibope, el 53% de los peruanos afirma que le gusta celebrar fiestas religiosas, lo cual refleja la importancia cultural y social de esta fecha en el país. Pero también, esta tradición convive con una creciente intención de aprovechar los feriados para unas vacaciones cortas.

En esa línea, el 25% de los peruanos planea viajar en esta época, siendo los destinos nacionales los más atractivos (64%), frente a un 36% que optaría por viajes internacionales. Este comportamiento evidencia una preferencia por opciones locales más accesibles y cercanas.

Destinos y gasto promedio durante Semana Santa

Asimismo, el estudio reveló que los viajes durante Semana Santa suelen ser de corta duración, principalmente de hasta cuatro días. En cuanto a los destinos, los encuestados prefieren playas o balnearios (38%), seguidos por quienes optan por el descanso en ciudad con un 31%, confirmando una tendencia hacia experiencias prácticas y de rápida planificación.

En términos de gasto, los peruanos muestran una clara inclinación hacia presupuestos moderados. El rango de gasto más frecuente se ubica entre S/180 y S/529. Este comportamiento responde a un consumidor más consciente, que prioriza el disfrute sin comprometer en exceso su economía.

“Los resultados reflejan a un consumidor peruano más equilibrado en sus preferencias de Semana Santa, respetando la tradición y apostando por su bienestar y tranquilidad personal. Busca aprovechar los feriados de manera eficiente y sin perjudicarse económicamente”, señaló Ana Laura Barro Guevara, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica.

El reporte de Ibope también evidenció que las decisiones relacionadas al turismo están fuertemente influenciadas por el entorno cercano y los canales digitales. Las recomendaciones de amistades y familiares lideran como la principal fuente de información con un 17%, seguida por las redes sociales con un 15%. Los influencers alcanzan un 5%, la televisión un 4%, los periódicos un 4% y la radio un 2%, todos con unos altos niveles de afinidad en la categoría de turismo y viajes.

Formas de pago más utilizadas y entretenimiento en casa

En cuanto a los métodos de pago para viajes y hoteles, la tarjeta de débito lidera con un 15%, seguida por la tarjeta de crédito con un 11%. Por su parte, los pagos virtuales o billeteras digitales alcanzan posicionamiento con un 9%, evidenciando una adopción progresiva de soluciones digitales en el consumo turístico.

Asimismo, aquellos peruanos que deciden permanecer en la ciudad durante Semana Santa suelen volcarse al consumo de contenidos televisivos. En este contexto, las miniseries y las películas destacan como los formatos más vistos, especialmente aquellos vinculados a temáticas religiosas, lo que refuerza el rol de la televisión como un espacio clave de conexión con esta tradición.

“La campaña de Semana Santa se presenta como una oportunidad clave para las marcas, especialmente en sectores como turismo, alimentos y retail, para que puedan conectar con un consumidor que busca experiencias accesibles, prácticas y alineadas a su realidad económica”, finalizó Ana Laura Barro.