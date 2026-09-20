La próxima gestión recibirá una ciudad con retos cada vez más urgentes. Destacan la inseguridad ciudadana y la calidad del transporte público, dos problemas que hoy se acentúan. Atenderlos exigirá lidiar con potenciales desbalances financieros y un menor espacio de maniobra.

Principales problemas

Según Ipsos, la delincuencia e inseguridad es el principal problema para los limeños (71%), seguido por la corrupción municipal (44%) y el tráfico vehicular (31%). Más aún, la delincuencia e inseguridad se ha mantenido como el principal problema durante más de una década.

Entre septiembre 2025 y agosto 2026, el promedio mensual de denuncias por extorsión se multiplicó por 8 respecto a 2021. Los mayores aumentos fueron en Lima Sur y Lima Este, donde se multiplicaron por 10 veces. A nivel distrital, en el mismo periodo, los mayores niveles de denuncias por cada 100 mil habitantes se registraron en Cercado de Lima (307,3), Los Olivos (171,7), Villa El Salvador (142,5), Pucusana (129,4) y Barranco (128,1). La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Cercado de Lima (21,8) triplica el promedio de Lima Metropolitana. También es elevada en El Agustino (17,9), San Juan de Miraflores (15,9) y Jesús María (13,8).

Destacan la inseguridad ciudadana y la calidad del transporte público, dos problemas que hoy se acentúan. nte cuenta con ocho perros entrenados (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio). / Alessandro Currarino.

En este contexto, la inseguridad se acentuó en el transporte. Según INEI, 86% de las personas se sintió insegura o muy insegura en el transporte público en 2025. Esta percepción aumentó de forma sostenida desde 2023 y se acercó a la de los cajeros automáticos en la vía pública.

La percepción sobre el tráfico vehicular y transporte público deficiente responden a la falta de un sistema integrado de transporte público. En 2025, la Línea 1 del Metro superó su capacidad diaria en 70% de los días del año (254 de 365). Por su parte, la Línea 2 se encuentra solo al 72% de avance de ejecución, y las Líneas 3 y 4 continúan en proceso de formulación para ser adjudicadas como APP.

Gestión municipal

La próxima gestión municipal deberá afrontar estos retos con presiones sobre sus finanzas. El saldo de deuda se incrementó de S/1.400 a S/5.400 millones entre 2022 y el segundo trimestre de 2026. Con ello, el endeudamiento ya representa más de tres veces los ingresos anuales de la municipalidad. En 2026, el pago de intereses superaría los S/400 millones, más del doble que en la gestión anterior (S/174 millones por año), y el Consejo Fiscal advierte que podría llegar a más de S/500 millones desde 2028.

Pero aun con los recursos disponibles, enfrentar la inseguridad requiere de una gestión eficiente. La municipalidad tiene competencias en prevención, vigilancia y fiscalización, y puede articularse con otras municipalidades y la Policía. La compra de motos por S/150 millones entre 2024 y 2025 significó casi el doble del gasto anual en orden interno. Pese a ello, Contraloría advirtió, en abril de 2025, que muchas de estas no se estarían usando.

Destacan la inseguridad ciudadana y la calidad del transporte público, dos problemas que hoy se acentúan. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Próximos retos

A esa agenda se suman dos presiones inmediatas. La próxima autoridad deberá atender la emergencia del fenómeno de El Niño, ante la exposición de la ciudad a fuertes lluvias. Cenepred estima que más de 2 millones de limeños estarían en riesgo muy alto por inundaciones ante lluvias intensas, la cuarta parte de los potenciales afectados en el país.

Además, la pobreza se duplicó entre 2019 y 2025, y hoy Lima concentra más de un tercio de la población en esa condición en el país. Este deterioro se traduce en mayores carencias alimentarias: la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o severa en Lima Metropolitana y Callao llegó a 28,6% en 2025 y la anemia infantil (25,3%) supera el nivel de 2019 (20,9%).

De cara a las elecciones del 4 de octubre, será clave elegir un candidato que pueda desplegar un plan de seguridad articulado con otras instituciones y que lidere eficazmente las labores de emergencia frente al FEN. Asimismo, será clave que impulse un sistema de transporte ordenado y una red vial de calidad, apoye la lucha contra la pobreza y el hambre, y asegure la sostenibilidad financiera del municipio.