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Resumen

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Destacan la inseguridad ciudadana y la calidad del transporte público, dos problemas que hoy se acentúan. nte cuenta con ocho perros entrenados (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio).
Destacan la inseguridad ciudadana y la calidad del transporte público, dos problemas que hoy se acentúan. nte cuenta con ocho perros entrenados (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio).
/ Alessandro Currarino.
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

La próxima gestión recibirá una ciudad con retos cada vez más urgentes. Destacan la inseguridad ciudadana y la calidad del transporte público, dos problemas que hoy se acentúan. Atenderlos exigirá lidiar con potenciales desbalances financieros y un menor espacio de maniobra.

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