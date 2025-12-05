El mercado de deuda privada en el Perú se encuentra en un momento clave, en el cual se perfila como uno de los segmentos de mayor potencial para los inversionistas en el 2026 y los siguientes años, según el análisis presentado por Sura Investments durante el evento Perspectivas 2026 y Mercado de Deuda.

La firma destacó que, pese a la estabilidad macroeconómica del país y al crecimiento del PBI proyectado de 3% para el próximo año, el crédito al sector privado aún muestra una penetración limitada, lo que abre una ventana de oportunidades para fondos administrados por gestores especializados.

Hoy, los fondos de deuda privada peruana mueven alrededor de US$2.000 millones, una cifra baja si se compara con mercados desarrollados y con referentes regionales como Chile. La penetración del crédito privado equivale al 44% del PBI, nivel apenas promedio para América Latina pero significativamente inferior al de economías más profundas, donde puede superar el 100 % del PBI.

Para Juan David Perdomo, director de Deuda Privada de Sura Investments, este rezago no sólo evidencia una brecha estructural, sino que representa un espacio claro para el desarrollo de nuevos vehículos de financiamiento alternativo.

“El sistema financiero peruano mantiene una fuerte concentración en créditos corporativos de corto y mediano plazo, con colocaciones que en su mayoría no superan los cinco años. Además, mientras la morosidad corporativa es menor al 0,5 %, en medianas empresas está alrededor del 12 %. Esto genera una oportunidad para la deuda privada, que puede atender con mecanismos más flexibles y estructurados a esta situación”, indicó el ejecutivo.

Asimismo, señaló que los fondos de deuda privada en el Perú están obteniendo primas alrededor de los 300 a 400 puntos básicos por encima de los bonos soberanos, especialmente en estrategias de deuda directa estructurada que combinan garantías reales, estructuras senior y financiamiento especializado. Las operaciones más frecuentes incluyen créditos corporativos respaldados por cuentas por cobrar, inventarios o activos inmobiliarios, así como adquisiciones de carteras de instituciones financieras no bancarias, donde los colaterales permiten controlar el riesgo y mejorar los retornos.

Finalizó indicando que el 2026 será un año importante para continuar con el desarrollo de este mercado. El crecimiento en la demanda de crédito, el espacio que dejan los bancos en ciertos segmentos y la necesidad de las compañías de acceder a financiamientos más flexibles crearán condiciones para que la deuda privada gane relevancia en los portafolios de inversionistas institucionales. El reto en el mercado peruano de fondos de deuda privada será profundizar la oferta con altos estándares, lo que permitirá escalar el mercado y capturar retornos competitivos frente a alternativas tradicionales.