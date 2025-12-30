El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Pablo Palacios, indicó que la próxima lista de beneficiarios para el pago de devoluciones de aportes de los exfonavistas estaría saliendo entre marzo y abril del 2026.

“La Comisión Ad Hoc del Fonavi está haciendo todos sus esfuerzos para que, me imagino, en marzo o abril del próximo año pueda salir una nueva lista”, señaló en Andina Canal Online.

Cabe recordar que hoy la Comisión Ad Hoc del Fonaviaprobó la lista 22 de beneficiarios para el pago de las devolucione sde los aportes de los exfonavistas.

“La Comisión Ad Hoces la que aprueba los grupos de pago o de reintegro, pero más o menos se han hecho entre tres y cuatro grupos de devoluciones al año”, agregó el funcionario.

Palacios señaló que el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios de la lista 22 incluye a 31,794 beneficiarios, sin límite de edad.

“Este grupo de pago es para 31,794 fonavistas, por un valor de poco más de 102 millones de soles y es solamente para aquellas personas que nunca han cobrado anteriormente”, sostuvo.