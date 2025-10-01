En el marco del Día de la Educación Financiera el ABC del BCP compartió cinco estrategias clave para evitar el sobreendeudamiento y gozar de unas finanzas saludables.

Saber cómo ordenar tus finanzas no solo te ayuda a ahorrar dinero, te permite también recuperar calma, confianza y bienestar. El primer paso es hacer un diagnóstico completo de las finanzas.

“Anotar todos tus ingresos y gastos, incluyendo los pequeños consumos diarios o “gastos hormiga” que suelen pasar desapercibidos. Solo así tendrás un panorama completo y podrás tomar las decisiones adecuadas”, explicó el BCP.

La segunda clave es definir la capacidad real de endeudamiento. Una regla útil para evitar caer en esta mala práctica es no destinar más del 30% de los ingresos al pago de deudas. Aprender a distinguir entre necesidades y deseos es otra recomendación del BCP.

“Cuando estés pensando en realizar alguna compra, pregúntate: ¿esto es indispensable ahora o puedo postergarlo? ¿Tengo otras necesidades más urgentes que asumir? No se trata de dejar de disfrutar, sino de establecer prioridades antes de cada compra”, explicaron.

Construir un fondo de emergencia también es importante. Un ahorro, por más modesto que parezca, puede evitar que se caiga en el sobreendeudamiento cuando surja alguna emergencia.

Hablar y buscar apoyo es fundamental. El BCP recordó que el sobreendeudamiento no solo se mide en cuotas o intereses; también pesa en la salud emocional de las personas. “Evitarlo es la mejor forma de proteger tu bolsillo, tu tranquilidad y tus relaciones”.