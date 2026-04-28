De acuerdo con información de Ligo, los peruanos suelen destinar entre S/500 y S/700 para la compra del regalo por el Día de la Madre, un monto que puede incrementarse fácilmente cuando los gastos se dividen en múltiples pagos pequeños realizados desde distintas plataformas.

En este contexto, las billeteras digitales han ganado protagonismo al permitir pagar en segundos, enviar dinero y organizar compras desde un solo lugar. Sin embargo, la rapidez y la facilidad también pueden generar desorden si no se tiene claridad sobre cuánto se está gastando en total.

“En fechas como el Día de la Madre, el volumen de pagos digitales aumenta y las compras suelen fragmentarse en varios consumos pequeños. Esto puede hacer que las personas pierdan de vista el monto final si no llevan un control”, explicó Diego Viñas, Product Manager de Ligo.

De acuerdo con el especialista, uno de los principales cambios en el comportamiento de compra es que un solo regalo puede involucrar múltiples pagos: desde el producto principal hasta envíos, adicionales o gastos compartidos. Por ello, organizarse desde el inicio resulta clave para evitar exceder el presupuesto.

¿Cómo usar mejor tu billetera digital al comprar el regalo?

Para aprovechar al máximo estas herramientas sin perder el control, el especialista de Ligo recomienda:

Define un presupuesto total antes de empezar: tener claro cuánto se quiere gastar permite tomar decisiones más conscientes durante todo el proceso de compra.

tener claro cuánto se quiere gastar permite tomar decisiones más conscientes durante todo el proceso de compra. Centraliza tus pagos en una sola billetera digital: esto facilita el seguimiento de los gastos y evita confusiones entre distintos medios de pago.

esto facilita el seguimiento de los gastos y evita confusiones entre distintos medios de pago. Monitorea tus movimientos en tiempo real: revisar el historial mientras realizas compras ayuda a mantener visibilidad sobre el dinero que ya se ha utilizado.

revisar el historial mientras realizas compras ayuda a mantener visibilidad sobre el dinero que ya se ha utilizado. Aprovecha las transferencias inmediatas para compras grupales: si el regalo es compartido, dividir el gasto en el momento permite organizarse mejor y evitar pendientes.

si el regalo es compartido, dividir el gasto en el momento permite organizarse mejor y evitar pendientes. Prioriza y ordena tus compras: diferenciar entre lo esencial y lo adicional ayuda a no desviarse del presupuesto inicial.

diferenciar entre lo esencial y lo adicional ayuda a no desviarse del presupuesto inicial. Evita dejar todo para el último momento: la urgencia puede llevar a decisiones más costosas o poco planificadas.

“Las billeteras digitales están diseñadas para simplificar la experiencia de pago, pero su verdadero valor está en que permiten tener control y visibilidad del dinero en todo momento. Con pequeños hábitos, es posible comprar de forma rápida sin perder el orden”, finalizó Viñas.