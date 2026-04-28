Resumen

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En esta celebración, las billeteras digitales han ganado protagonismo al permitir pagar en segundos, enviar dinero y organizar compras desde un solo lugar. Foto: GEC.
En esta celebración, las billeteras digitales han ganado protagonismo al permitir pagar en segundos, enviar dinero y organizar compras desde un solo lugar. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con información de Ligo, los peruanos suelen destinar entre S/500 y S/700 para la compra del regalo por el Día de la Madre, un monto que puede incrementarse fácilmente cuando los gastos se dividen en múltiples pagos pequeños realizados desde distintas plataformas.

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