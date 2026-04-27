Resumen

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Respecto a los canales de venta, las tiendas físicas seguirán liderando en monto, principalmente en categorías como ropa y calzado. Foto: GEC.
Respecto a los canales de venta, las tiendas físicas seguirán liderando en monto, principalmente en categorías como ropa y calzado. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Este desempeño superó lo c

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