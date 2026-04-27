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Pese a la incertidumbre política y al actual contexto electoral, las pequeñas y medianas empresas (pymes) mantienen expectativas positivas para la campaña del Día de la Madre, con la proyección de alcanzar ventas entre S/3.550 millones y S/3.650 millones, lo que representaría un crecimiento de entre 6% y 9% respecto al año pasado, estimó el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Este resultado superaría los S/3360 millones registrados en 2025, cuando las ventas avanzaron 5 % frente al 2024. El mejor desempeño previsto para este año respondería a una mayor adopción digital, promociones comerciales más agresivas y una recuperación gradual del consumo”, manifestó Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

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Precisó que, si bien los consumidores vienen mostrando mayor cautela, comparando precios y priorizando compras útiles o experiencias accesibles, esta celebración que se celebra cada segundo domingo de mayo, mantiene una alta prioridad dentro del presupuesto familiar.

En ese sentido, destacó que el Día de la Madre continúa siendo una de las campañas comerciales más relevantes del calendario anual, incluso por encima de otras fechas estacionales, debido a su fuerte componente emocional.

Sectores con mayor dinamismo

Para Rodolfo Ojeda, los rubros que registrarían mayor movimiento son comercio minorista, gastronomía, belleza y servicios. Asimismo, prevé alta demanda en productos como prendas de vestir, calzado, perfumería, cosmética, accesorios, flores, regalos personalizados y pequeños electrodomésticos.

“También crecerían las compras vinculadas a experiencias, como restaurantes, desayunos sorpresa, spas, delivery y viajes cortos, especialmente hacia destinos cercanos a Lima. Muchos consumidores anticipan reservas y espacios específicos para agasajar a las madres peruanas”, comentó.

En ese contexto, estimó que las pymes más favorecidas serán las tiendas de moda, salones de belleza, florerías, emprendimientos de regalos personalizados, restaurantes, pastelerías y comercios digitales.

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Ticket promedio y canales de venta

Para esta campaña, el ticket promedio se ubicaría entre S/180 y S/320, ligeramente por encima del año pasado. Según el gremio, los consumidores priorizan calidad y detalle antes que compras masivas, buscando regalos con mayor valor emocional.

Respecto a los canales de venta, las tiendas físicas seguirán liderando en monto, principalmente en categorías como ropa y calzado. Sin embargo, el mayor crecimiento se observaría en redes sociales y comercio electrónico, especialmente a través de Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp Business.

“Las pymes que combinen presencia física con venta digital serán las que registren mayores ventas en esta campaña, considerada la segunda más importante del año después de Navidad”, detalló.

Asimismo, aseguró que las pequeñas y medianas empresas se han preparado con anticipación para esta campaña, las que otorgarán promociones cruzadas, combos familiares, sorteos en redes sociales, catálogos digitales, delivery rápido, personalización de regalos y alianzas entre negocios.

Puntualizó, que muchas pymes han optado por incorporar herramientas digitales de bajo costo como publicidad segmentada, pagos por Yape o Plin, campañas por WhatsApp y atención inmediata, con el objetivo de agilizar la compra y mejorar el servicio.